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    Samsung Galaxy S23 serisi, daha fazla renk seçeneğiyle gelebilir

    1 Şubat'ta piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S23 serisi, Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green ve Misty Lilac renk seçeneklerinin yanı sıra 4 farklı renk seçeneğiyle daha piyasaya sürülebilir.
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    Samsung Galaxy S23 serisi, daha fazla renk seçeneğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Bu senenin en çok beklenen akıllı telefon serilerinden Samsung Galaxy S23 serisi, 1 Şubat'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'dan oluşacak serinin dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılar serinin daha fazla renk seçeneğiyle gelebileceği yönünde.

    Samsung Galaxy S23 serisi, açıklanan renklerin yanı sıra fazladan dört renk seçeneğine daha sahip olabilir

    Tipster Ross Young ve SnoopyTech tarafından yapılan Twitter paylaşımlarına göre Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden güç alacak Samsung Galaxy S23 serisi, muhtemelen daha önce bildirilenden daha fazla renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green ve Misty Lilac isimli renk seçenekleriyle gelmesi beklenen seri, bu renk seçeneklerinin yanında Gri, Açık Mavi, Açık Yeşil ve Kırmızı olmak üzere fazladan dört farklı renk seçeneğiyle daha satışa sunulabilir. Ancak bu yeni renk seçenekleri internet mağazasına özel satışa sunulacak. Ayrıca yapılan tweet paylaşımına göre bu renk seçenekleri şimdilik sadece Galaxy S23 Ultra için mevcut olabilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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