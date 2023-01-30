Samsung Galaxy S23 serisi, daha fazla renk seçeneğiyle gelebilir

- Samsung Galaxy S23 serisi, açıklanan renklerin yanı sıra fazladan dört renk seçeneğine daha sahip olabilir
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Samsung Galaxy S23 serisi, açıklanan renklerin yanı sıra fazladan dört renk seçeneğine daha sahip olabilir
Tipster Ross Young ve SnoopyTech tarafından yapılan Twitter paylaşımlarına göre Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden güç alacak Samsung Galaxy S23 serisi, muhtemelen daha önce bildirilenden daha fazla renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green ve Misty Lilac isimli renk seçenekleriyle gelmesi beklenen seri, bu renk seçeneklerinin yanında Gri, Açık Mavi, Açık Yeşil ve Kırmızı olmak üzere fazladan dört farklı renk seçeneğiyle daha satışa sunulabilir. Ancak bu yeni renk seçenekleri internet mağazasına özel satışa sunulacak. Ayrıca yapılan tweet paylaşımına göre bu renk seçenekleri şimdilik sadece Galaxy S23 Ultra için mevcut olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?