iPhone 15 çıkmadan iPhone 16’nın önemli özelliğine dair ilk bilgiler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtmasına halen daha uzun bir süre var. Ancak görünüşe göre şimdiden iPhone 16 serisinin tepe modeli olması beklenen ve iPhone 16 Pro olarak adlandırılan bir cihazdan ilk detaylar gelmiş durumda.

iPhone 16 Pro'da ekran altı kamera olabilir

The Elec’e göre Apple, iPhone 16 Pro’nun ekranında önemli bir değişikliğe gidecek. Daha kullanışlı bir ekran alanı için iPhone 16 Pro’da ekran altı Face ID teknolojisine geçiş yapılacak. Rapora göre Apple, Face ID için gerekli TrueDepth bileşenleri 2024'te doğrudan iPhone ekranının altına taşıyacak. FaceID için gerekli olan kamera kullanılmadığında ilgili alan normal bir ekran gibi görünecek, böylece ekranda sadece ön kameranın merceği görünecek.

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Öte yandan iPhone 15 serisindeki dört modelin de Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğine sahip olacağı bir kez daha vurgulanıyor. Esasında iPhone hakkında ekran altı kamera teknolojisi söylemleri 2019 yılına kadar dayanıyor. Öte yandan Mayıs 2022’de ekran analisti Ross Young’da bu konuda Apple’ın bir yol haritasına sahip olduğunu ifade etmişti. Yeni bilgiler büyük oranda Young’u doğruluyor.

Ek olarak ekran altı kamera teknolojisi Android için yeni sayılmaz. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Fold 4’te ekran altı kameraları kullanmıştı. Xiaomi Mi Mix 4’te de yine bu teknolojiyi görmüştük. Bu firmalar dışında da yine ekran altı kameraya yer veren firmalar vardı ancak temeldeki sorun hepsinde aynı: Yetersiz kalite. Apple’ın bu sorunu çözmesi için önünde halen daha uzun bir süre var.

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