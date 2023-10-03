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    Apple, iPhone 15’lerde daha hızlı biten ucuz bataryalar kullanmış olabilir

    iPhone 15’lerin yalnızca 600 şarj döngüsüne sahip olması nedeniyle daha hızlı bozulan daha ucuz bataryalar kullandığı söyleniyor. Benzer bir durum iPhone 14’lerde de yaşanmıştı.
    iPhone 15’lerde daha hızlı biten bataryalar kullanılmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların iPhone 14 pil sağlık yüzdesi puanlarının sadece birkaç aylık kullanımdan sonra hızla düştüğünden şikayet ettiği birçok örnek vardı. Son iPhone 15 serisinde de aynı sorunun yaşanma ihtimali olduğuna dair bir söylentiye göre, en yeni modellerde yalnızca 600 şarj döngüsüne sahip daha ucuz bataryalar kullanılıyor.

    Apple, ucuz bataryalar kullanmış olabilir

    Söylentiye göre, 500-600 şarj döngüsü dayanıklılığına sahip bataryalar, powerbank'ler, elektrikli süpürgeler ve 100W'a kadar güç dağıtımını destekleyen diğer el tipi ürünler gibi yüksek performanslı ürünlerde kullanılıyor. Bilgi kaynağına göre, iPhone 15 ailesi 100W watt'ı desteklemediği için yüksek performanslı bir ürün yelpazesi olarak sınıflandırılamayacağından, yalnızca 600 şarj döngüsüne sahip bataryaları kullanıyor. Bu durum, Apple’ın bu yıl fiyat artışı yapmamak için üretim maliyetlerini düşürmek istediğini gösteriyor olabilir.

    Bilmeyenler için, iPhone 15 Pro Max bu yıl, iPhone 14 Pro Max'ten 100 dolar daha pahalı olan tek model, ancak aynı zamanda temel sürüm için iki kat daha fazla depolama alanı ve çok sayıda yükseltme ile birlikte geldi.

    Öte yandan iddia sahibi RGcloudS, OPPO, Vivo ve diğerleri gibi BBK Grubunun bir parçası olan Çinli markaların 800 şarj döngüsüne kadar bataryalar kullandığını, OnePlus'ın ise 1.600 şarj döngüsüne sahip daha gelişmiş kendi kendini iyileştiren hücrelere yer verdiğini söylüyor. Apple'ın daha ucuz piller kullanarak maliyetleri düşürdüğü söylenirken, diğer markaların ekrandan ve daha düşük kaliteli çiplerden tasarruf ettiği görülüyor. iPhone 15’ler hakkında söylenenler şimdilik sadece söylenti ve en sağlıklı veriler birkaç ay sonra kullanıcılar tarafından paylaşılacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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