iPhone 15 ön siparişe açıldı: iPhone 15 Pro Max stokları birkaç dakikada tükendi!

- iPhone 15 Pro Max stokları eridi!
- Favori renk: Natürel titanyum
- iPhone 15 ne zaman çıkacak?
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iPhone 15 Pro Max stokları eridi!
iPhone 15 Pro Max, şu an tükenen tek model olarak gözüküyor. Ancak, bu durum diğer modeller için de söz konusu olabilir. Ön sipariş açıldığında, 15 Pro Max için teslimat tarihi 7 - 10 gün gösteriliyordu ancak bu süre 6 - 7 haftaya çıktı. Bu da serinin en üst modelini satın almak isteyen kullanıcıların Kasım ayına kadar beklemesi gerektiği anlamına geliyor. 15 Pro modeli için teslim zamanı 7 - 10 gün olarak gösteriliyor. Bu süreler natürel titanyum rengi için geçerli.
Favori renk: Natürel titanyum
Standart iPhone 15 modellerine ilgi beklendiği üzere daha az. iPhone 15 ve 15 Plus için teslimat tarihinde bir değişiklik yok. Şu an için 7 - 10 gün içinde teslim gözüküyor. iPhone 15’i yurt dışından satın almayı düşünenlere, Amerika için açıklanan resmî satış tarihinin 22 Eylül olduğunu hatırlatalım.
iPhone 15 ne zaman çıkacak?
Apple Türkiye, iPhone 15 serisini 22 Eylül’de ön siparişe açacak, 29 Eylül’de satışa çıkaracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.