Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 ön siparişe açıldı: iPhone 15 Pro Max stokları birkaç dakikada tükendi!

    Apple, 15 Eylül'de Amerika'da yeni iPhone 15 serisini ön siparişe açtı. Serinin en üst modeli iPhone 15 Pro Max için stoklar tükendi, teslimatlar Kasım ayına kaldı.
    apple iphone 15 pro max ön sipariş stok tükendi Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün online mağazasını bir süreliğine kapattı. iPhone fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu ancak olmadı. Bugün Apple Online Store’un geçici süreliğine kapalı olmasının asıl nedeni elbette yeni iPhone’ların Amerika’da ön satışa çıkması. Apple, ön sipariş sayfasını açtıktan kısa bir süre sonra iPhone 15 Pro modelleri için stoklar tükendi. Siparişler açıklanan tarihten çok daha geç ulaştırılacak.

    iPhone 15 Pro Max stokları eridi!

    iPhone 15 Pro Max, şu an tükenen tek model olarak gözüküyor. Ancak, bu durum diğer modeller için de söz konusu olabilir. Ön sipariş açıldığında, 15 Pro Max için teslimat tarihi 7 - 10 gün gösteriliyordu ancak bu süre 6 - 7 haftaya çıktı. Bu da serinin en üst modelini satın almak isteyen kullanıcıların Kasım ayına kadar beklemesi gerektiği anlamına geliyor. 15 Pro modeli için teslim zamanı 7 - 10 gün olarak gösteriliyor. Bu süreler natürel titanyum rengi için geçerli.

    Favori renk: Natürel titanyum

    Standart iPhone 15 modellerine ilgi beklendiği üzere daha az. iPhone 15 ve 15 Plus için teslimat tarihinde bir değişiklik yok. Şu an için 7 - 10 gün içinde teslim gözüküyor. iPhone 15’i yurt dışından satın almayı düşünenlere, Amerika için açıklanan resmî satış tarihinin 22 Eylül olduğunu hatırlatalım.

    iPhone 15 ne zaman çıkacak?

    Apple Türkiye, iPhone 15 serisini 22 Eylül’de ön siparişe açacak, 29 Eylül’de satışa çıkaracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evliyken gaz çıkarmak motor rektefiye sonrası performans shaggy öldü mü psikolojik karın guruldaması ghost recon breakpoint türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız