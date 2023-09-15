iPhone 15 ön siparişe açıldı: iPhone 15 Pro Max stokları birkaç dakikada tükendi!

Tam Boyutta Gör Apple, bugün online mağazasını bir süreliğine kapattı. iPhone fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu ancak olmadı. Bugün Apple Online Store’un geçici süreliğine kapalı olmasının asıl nedeni elbette yeni iPhone’ların Amerika’da ön satışa çıkması. Apple, ön sipariş sayfasını açtıktan kısa bir süre sonra iPhone 15 Pro modelleri için stoklar tükendi. Siparişler açıklanan tarihten çok daha geç ulaştırılacak.

iPhone 15 Pro Max stokları eridi!

iPhone 15 Pro Max, şu an tükenen tek model olarak gözüküyor. Ancak, bu durum diğer modeller için de söz konusu olabilir. Ön sipariş açıldığında, 15 Pro Max için teslimat tarihi 7 - 10 gün gösteriliyordu ancak bu süre 6 - 7 haftaya çıktı. Bu da serinin en üst modelini satın almak isteyen kullanıcıların Kasım ayına kadar beklemesi gerektiği anlamına geliyor. 15 Pro modeli için teslim zamanı 7 - 10 gün olarak gösteriliyor. Bu süreler natürel titanyum rengi için geçerli.

iPhone 15 yurt dışı fiyatı: En ucuz iPhone 15 Pro hangi ülkede? 1 gün önce eklendi

Favori renk: Natürel titanyum

Standart iPhone 15 modellerine ilgi beklendiği üzere daha az. iPhone 15 ve 15 Plus için teslimat tarihinde bir değişiklik yok. Şu an için 7 - 10 gün içinde teslim gözüküyor. iPhone 15’i yurt dışından satın almayı düşünenlere, Amerika için açıklanan resmî satış tarihinin 22 Eylül olduğunu hatırlatalım.

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple Türkiye, iPhone 15 serisini 22 Eylül’de ön siparişe açacak, 29 Eylül’de satışa çıkaracak.

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iPhone 15 ön siparişe açıldı: iPhone 15 Pro Max stokları tükendi!