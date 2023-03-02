iPhone 15 Pro performans konusunda rakip tanımayacak

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın sonlarında iPhone 15 serisiyle büyük değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Dynamic Island modülü tüm iPhone 15 modelinde de olacak ancak asıl büyük gelişme iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Bionic çipinde yaşanacak.

A17 Bionic güçlü geliyor

iPhone 15 Pro modellerinin çok çeşitli özel özellikler ve değişikliklerle gelmesi bekleniyor. Örneğin, son zamanlarda cihazların daha iyi dayanıklılık için titanyum kasaya sahip olacağı, dokunmatik katı hal butonlar ile tamamen tuşsuz tasarım bunlardan bazıları. Öte yandan şimdi ise Apple'ın iPhone 15 Pro serisindeki A17 Bionic çipiyle ilgili bilgiler geldi.

Tam Boyutta Gör A17 Bionic, TSMC’nin 3nm üretim mimarisine dayalı olacak. Hatırlamayanlarınız için A16 Bionic çipi 5nm sürecinde üretiliyordu. Nanometre sayısı düştükçe performans ve enerji verimliliği alanlarında büyük gelişmelerin olduğu biliniyor. Dolayısıyla A17 Bionic, performans noktasında önemli kazanımlarla gelecek. Performans bir yana, Apple ayrıca güç açısından verimli ek yongalar üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Örneğin, Apple ayrıca 4 nm sürecine dayalı özel 5G modemler üzerine yoğunlaşmış durumda.

iPhone SE 4 ufukta göründü: İşte bildiklerimiz 2 gün önce eklendi

Bunun dışında bu kazanımlar standart iPhone 15 modellerinde yaşanmayacak zira Apple’ın mevcut seride yaptığı gibi temel modellere bir önceki neslin yongasını koymasını bekliyoruz. Dolayısıyla temel iPhone 15 modellerinde A16 Bionic yongasını göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 Pro, performans konusunda rakipsiz olacak