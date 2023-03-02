iPhone 15 Pro performans konusunda rakip tanımayacak

A17 Bionic güçlü geliyor
iPhone 15 Pro modellerinin çok çeşitli özel özellikler ve değişikliklerle gelmesi bekleniyor. Örneğin, son zamanlarda cihazların daha iyi dayanıklılık için titanyum kasaya sahip olacağı, dokunmatik katı hal butonlar ile tamamen tuşsuz tasarım bunlardan bazıları. Öte yandan şimdi ise Apple'ın iPhone 15 Pro serisindeki A17 Bionic çipiyle ilgili bilgiler geldi.
Bunun dışında bu kazanımlar standart iPhone 15 modellerinde yaşanmayacak zira Apple’ın mevcut seride yaptığı gibi temel modellere bir önceki neslin yongasını koymasını bekliyoruz. Dolayısıyla temel iPhone 15 modellerinde A16 Bionic yongasını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım başka versiyonları da gelmez