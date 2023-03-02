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    iPhone 15 Pro performans konusunda rakip tanımayacak

    Gözler artık Apple’ın iPhone 15 serisine çevrilmiş durumda. Yeni gelen bilgiler iPhone 15 Pro’da bulunacak A17 Bionic işlemcisinin büyük kazanımlarla geleceğini söylüyor.
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    iPhone 15 Pro, performans konusunda rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın sonlarında iPhone 15 serisiyle büyük değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Dynamic Island modülü tüm iPhone 15 modelinde de olacak ancak asıl büyük gelişme iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Bionic çipinde yaşanacak.

    A17 Bionic güçlü geliyor

    iPhone 15 Pro modellerinin çok çeşitli özel özellikler ve değişikliklerle gelmesi bekleniyor. Örneğin, son zamanlarda cihazların daha iyi dayanıklılık için titanyum kasaya sahip olacağı, dokunmatik katı hal butonlar ile tamamen tuşsuz tasarım bunlardan bazıları. Öte yandan şimdi ise Apple'ın iPhone 15 Pro serisindeki A17 Bionic çipiyle ilgili bilgiler geldi.

    iPhone 15 Pro, performans konusunda rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    A17 Bionic, TSMC’nin 3nm üretim mimarisine dayalı olacak. Hatırlamayanlarınız için A16 Bionic çipi 5nm sürecinde üretiliyordu. Nanometre sayısı düştükçe performans ve enerji verimliliği alanlarında büyük gelişmelerin olduğu biliniyor. Dolayısıyla A17 Bionic, performans noktasında önemli kazanımlarla gelecek. Performans bir yana, Apple ayrıca güç açısından verimli ek yongalar üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Örneğin, Apple ayrıca 4 nm sürecine dayalı özel 5G modemler üzerine yoğunlaşmış durumda.

    Bunun dışında bu kazanımlar standart iPhone 15 modellerinde yaşanmayacak zira Apple’ın mevcut seride yaptığı gibi temel modellere bir önceki neslin yongasını koymasını bekliyoruz. Dolayısıyla temel iPhone 15 modellerinde A16 Bionic yongasını göreceğiz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    mert1907 2 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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