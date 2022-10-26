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    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte yayınlanan rapor

    Tayvanlı araştırma firması TrendForce, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro ile ilgili önemli detayları ortaya koyan bir rapor yayınladı. İşte yeni modelin beraberinde getirecekleri
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    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte rapor Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 serisi daha yeni piyasaya sürülmesine rağmen gözler şimdiden 2023'ün Eylül ayında satışa sunulacak bir sonraki iPhone serisine çevrilmiş durumda. TrendForce'un yakın tarihli raporu iPhone 15 Pro'nun sahip olacağı özellikler hakkında önemli bilgiler sunuyor.

    iPhone 15 Pro nasıl olacak?

    Tayvanlı araştırma firması TrendForce, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro ile ilgili çeşitli bilgiler içeren bir basın bülteni yayınladı. Paylaşılan ayrıntılar iPhone 14'e geçmeyip bir sonraki modeli bekleyenleri yakından ilgilendiriyor.

    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte rapor Tam Boyutta Gör

    Can sıkan işlemci uygulaması sürecek

    Raporda sadece iki Pro versiyonunun daha iyi performans sunacak A17 çipini kullanacağı, Apple'ın "Pro olmayan" modellerde A16 yongasını hafif bir iyileştirme ile sunmaya devam edeceği öngörülüyor. Yani şirket iPhone 14 ile uygulamaya konulan ve tüketicileri memnun etmediği görülen bu stratejiyi sürdürme düşüncesinde.

    TrendForce, A17 işlemciye ek olarak iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro'lardaki 6 GB'a kıyasla 8 GB RAM ile geleceğini iddia ediyor. Pro olmayan cihazlarda ise 6 GB RAM'in korunmasını bekleyebiliriz.

    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte rapor Tam Boyutta Gör

    USB-C bağlantı noktası geliyor

    Apple yeni akıllı telefonlarında Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi yasasına uyacak. Firma iPhone 15 ile birlikte Lightning konektörünü rafa kaldırarak USB-C'ye geçiş yapacak. Cupertinolu dev zaten son dönemde vites yükselterek ürün yelpazesindeki birçok cihazı USB-C'ye taşımıştı.

    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte rapor Tam Boyutta Gör

    Periskop kamera ve 8 bileşenli lens

    Araştırma şirketinin tahmini, iPhone 15 Pro Max'in 10x veya daha fazla optik yakınlaştırma sağlayacak periskop işlevli bir telefoto lens içereceği yönünde. Daha iyi kamera performansı için, Pro versiyonlarının ek bir optik elemana sahip "8P" tasarımlı güncellenmiş bir ana lens içermesi bekleniyor.

    iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte rapor Tam Boyutta Gör

    5G yine Qualcomm tarafından sağlanacak

    iPhone 15 yine Qualcomm tarafından sağlanan bir modemle gelecek ancak bu modem iPhone 14'tekiyle aynı mı olacak? Rapor bunu doğrulayamıyor ancak kesin olan şu ki Apple'ın kendi modemi henüz hazır değil. TrenForce, mmWave performansıyla ilgili memnuniyetsizlikten bahsediyor.

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