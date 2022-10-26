iPhone 15 Pro hakkındaki ilk bilgiler açıklandı: İşte yayınlanan rapor

- iPhone 15 Pro nasıl olacak?
- Can sıkan işlemci uygulaması sürecek
- USB-C bağlantı noktası geliyor
- Periskop kamera ve 8 bileşenli lens
- 5G yine Qualcomm tarafından sağlanacak
- Yorumlar
iPhone 15 Pro nasıl olacak?
Tayvanlı araştırma firması TrendForce, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro ile ilgili çeşitli bilgiler içeren bir basın bülteni yayınladı. Paylaşılan ayrıntılar iPhone 14'e geçmeyip bir sonraki modeli bekleyenleri yakından ilgilendiriyor.
Can sıkan işlemci uygulaması sürecek
Raporda sadece iki Pro versiyonunun daha iyi performans sunacak A17 çipini kullanacağı, Apple'ın "Pro olmayan" modellerde A16 yongasını hafif bir iyileştirme ile sunmaya devam edeceği öngörülüyor. Yani şirket iPhone 14 ile uygulamaya konulan ve tüketicileri memnun etmediği görülen bu stratejiyi sürdürme düşüncesinde.
TrendForce, A17 işlemciye ek olarak iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro'lardaki 6 GB'a kıyasla 8 GB RAM ile geleceğini iddia ediyor. Pro olmayan cihazlarda ise 6 GB RAM'in korunmasını bekleyebiliriz.
USB-C bağlantı noktası geliyor
Apple yeni akıllı telefonlarında Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi yasasına uyacak. Firma iPhone 15 ile birlikte Lightning konektörünü rafa kaldırarak USB-C'ye geçiş yapacak. Cupertinolu dev zaten son dönemde vites yükselterek ürün yelpazesindeki birçok cihazı USB-C'ye taşımıştı.
Periskop kamera ve 8 bileşenli lens
Araştırma şirketinin tahmini, iPhone 15 Pro Max'in 10x veya daha fazla optik yakınlaştırma sağlayacak periskop işlevli bir telefoto lens içereceği yönünde. Daha iyi kamera performansı için, Pro versiyonlarının ek bir optik elemana sahip "8P" tasarımlı güncellenmiş bir ana lens içermesi bekleniyor.
5G yine Qualcomm tarafından sağlanacak
iPhone 15 yine Qualcomm tarafından sağlanan bir modemle gelecek ancak bu modem iPhone 14'tekiyle aynı mı olacak? Rapor bunu doğrulayamıyor ancak kesin olan şu ki Apple'ın kendi modemi henüz hazır değil. TrenForce, mmWave performansıyla ilgili memnuniyetsizlikten bahsediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
13 Kişi Okuyor (1 Üye, 12 Misafir) 8 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5604 kez okundu.
14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iphone 15 pro, Teknoloji Haberleri ve