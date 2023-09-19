iPhone 15 Pro Max kutu açılış görüntüleri sızdırıldı: İşte Apple'ın en pahalı telefonu

iPhone 15 serisi, Amerika’da 22 Eylül’de, Türkiye’de 29 Eylül’de satışa çıkacak. Sürpriz şekilde, serinin en üst, aynı zamanda en pahalı modeli olan iPhone 15 Pro Max’in kutu açılımı şimdiden yapıldı. Kutu açılış görüntüleri, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan iPhone 15 görüntüsünün ardından geldi.

Mavi titanyum iPhone 15 Pro Max

Yeni ortaya çıkan görseller, Mavi titanyum renkli iPhone 15 Pro Max modelinin kutu içeriğini gösteriyor. Kutu tasarımında dikkat çeken bir detay yok. Kutudan yalnızca örgülü yapıda USB-C’den USB-C’ye kablosu çıkıyor. Bu noktada cihaz desteklese de bu kablonun USB 3 hızlarını destekleyen bir kablo olmadığını, Lightning ile aynı hızlarda şarj ve veri aktarımına izin veren kablo olduğunu, yalnızca daha dayanıklı hissi veren örgülü USB-C kablo olduğunu belirtmek gerek. USB 3 hızlarında şarj için Apple’ın Thunderbolt 4 kablosu veya başka bir markanın kablosunu ayrıca satın almak gerekiyor.

Görseller, mavi titanyum iPhone 15 Pro Max’i yan ve arka açıdan net bir şekilde gösteriyor. Söz konusu modelin 1TB’lık model olma olasılığı oldukça yüksek. Kutunun arkasında “Designed by Apple in California” yazısı net ancak Hindistan üretimi mi belli değil. İlk satışa çıkacak iPhone 15’lerin Hindistan’da üretilen modeller olacağı söyleniyordu ancak bu bilgi görünmüyor.

iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar?

Apple Türkiye, iPhone 15 Pro Max modelini 77.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunacak. 256GB, 512GB ve 1TB depolama ile birlikte mavi titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve siyah titanyum renk seçenekleriyle geliyor.

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iPhone 15 Pro Max kutu açılış görüntüleri sızdırıldı