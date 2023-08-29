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    Anlık Bildirim

    Periskop kameralı iPhone 15 Pro Max, serinin en çok satan modeli olacak

    Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına az bir zaman kaldı. Özellikle periskop kameralı iPhone 15 Pro Max, yeni seri arasında en çok satan model olacak.         
    iphone 15 pro max en popüler model olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro Max’in daha iyi optik yakınlaştırma sağlayan periskop lense sahip tek model olması bekleniyor. Analist Kuo’ya göre bu özelliğiyle en pahalı iPhone modeli en çok satan model olacak.

    iPhone 14 Pro Max'ten daha fazla satacak

    Yeni raporda, iPhone 15 satışlarının %35 - %40’ını iPhone 15 Pro Max modeli oluşturacak. Bu da açıkça Apple’ın bu yıl daha pahalı modele odaklandığı anlamına geliyor. iPhone 15 Pro Max’in yıl sonuna kadar iPhone 14 Pro Max’ten yaklaşık %10 daha fazla satması bekleniyor.

    Apple’ın periskop lensi neden daha pahalı modele özel tuttuğu belli olmamakla birlikte, bu özelliğin 200 dolara kadar fiyat artışına neden olacağı söyleniyor. Periskop merceğin birim fiyatının çoğu normal mercekten dört kat daha pahalı olması fiyatı artıran unsurlardan biri. Periskop kamera bu yıl 15 Pro Max’e özel olsa da gelecek yıl iPhone 16 Pro modeline de gelecek.

    iPhone 15 ne kadar satacak?

    Daha önce iPhone 15 Pro Max’in seri üretiminin tedarik sorunları nedeniyle geç çıkabileceği öne sürülmüştü. Ancak, Apple’ın bu hafta tüm yeni iPhone’ların gönderimine toplu olarak başlayacağı söyleniyor. Apple’ın yıl sonuna kadar 80 milyon, 2024 yılı boyunca 250 milyon adet iPhone 15 satması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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