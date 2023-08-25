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    iPhone 15 Pro'nun daha hızlı USB-C kablosu ortaya çıktı

    iPhone 15 serisi, örgülü USB-C kablo ile gelecek. Ancak, daha hızlı şarj ve veri aktarımına izin verecek Thunderbolt kablonun kutudan çıkmayacağı söyleniyor.    
    iphone 15 pro thunderbolt usb-c kablo Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için 40Gbps’e kadar hızlarda Thunderbolt veya USB4 kablosu sunabilir. Daha hızlı USB-C kablo hakkında bilgiler de paylaşıldı.

    Kutudan çıkmayacak, ayrı satılacak

    Görselleri paylaşan kişiye göre,iPhone 15 Pro için Thunderbolt USB-C kablosu 0.8 metre uzunluğunda olacak. Apple’ın mevcut Thunderbolt 4 Pro kablosu 1.8 metre uzunluğunda. Kablonun 150w’a kadar şarjı desteklediği söyleniyor. Apple’ın bu kabloyu ayrı olarak satacağı iddia ediliyor.

    Apple analisti Kuo’ya göre iPhone 15 Pro modelleri en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteği ancak. Ancak, sızdırılan USB4 kablosu Thunderbolt 4 protokolünü temel alıyor. Bu, 40Gbps ile eşdeğer hızlar veya USB 3.2 Gen 2 standardının iki katı hız sunduğu anlamına geliyor. Bu kablo ayrıca Apple’ın mevcut Thunderbolt 4 Pro kablosundan daha hızlı (100w yerine 150w) güç dağıtımı kapasitesine sahip olacak. Bu hızlarda şarj, iPhone 15 ve 15 Plus için de geçerli olabilir. Şarjdan bahsetmişken, yeni iPhone’lar 35w’a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

    iPhone 15 kutu içerisinden örgülü yapıda, mevcut şarj kablosundan %50 daha uzun bir kablonun çıkacağı söyleniyor. Kablolar, siyah, beyaz, sarı, mavi, turuncu olmak üzere olası yeni iPhone renkleriyle uyumlu olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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