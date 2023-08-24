Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 modelleriyle nihayet telefonlarında da Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçiyor. iPhone 15 kutusundan örgülü kablo çıkacağı ve normalden daha uzun olacağı söyleniyor. Şimdi, Apple araştırmacısı Majin Bu, yeni iPhone’ların kablosuyla ilgili ek detayları paylaştı.

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iPhone 15 USB-C kablosu USB 2.0 hızlarıyla sınırlandırılabilir

Verilen bilgiye göre, iPhone 15 USB-C kablosu 1.6 metre uzunluğunda, daha kalın ve daha dayanıklı olacak. Apple, Lightning ile aynı USB 2.0 veri aktarım hızlarını koruyacak. USB 2.0 aktarım hızları 480Mbps ile sınırlı. Tabii ki gösterilen model düz iPhone 15 modeli olabilir. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri daha yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilir. Pro modeller, USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteğiyle gelebilir.

Majon Bu’nun sağladığı verilere göre, iPhone 15 USB-C kablosunda daha önce söylendiği gibi MFi (Made for iPhone) kısıtlaması olmayacak.

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iPhone 15 USB-C kablosu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı