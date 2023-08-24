iPhone 15 USB-C kablosu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

iPhone 15 USB-C kablosu USB 2.0 hızlarıyla sınırlandırılabilir
Verilen bilgiye göre, iPhone 15 USB-C kablosu 1.6 metre uzunluğunda, daha kalın ve daha dayanıklı olacak. Apple, Lightning ile aynı USB 2.0 veri aktarım hızlarını koruyacak. USB 2.0 aktarım hızları 480Mbps ile sınırlı. Tabii ki gösterilen model düz iPhone 15 modeli olabilir. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri daha yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilir. Pro modeller, USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteğiyle gelebilir.
Majon Bu’nun sağladığı verilere göre, iPhone 15 USB-C kablosunda daha önce söylendiği gibi MFi (Made for iPhone) kısıtlaması olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.