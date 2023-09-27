Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi iPhone 15 serisi çıktığı günden bu yana tüm dünyanın gündeminde. Öyle ki seride yer alan cihazlarla ilgili birçok iyi ve kötü eleştiri yapılıyor. Bunlardan biri de iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in aşırı ısındığı yönündeki iddialar oldu. Bugün ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, sorunun kaynağına açıklık getirdi. Peki iPhone 15 Pro ve Pro Max neden ısınıyor? İşte muhtemel yanıtı.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden aşırı ısındığı keşfedildi

Bilmeyenler için Apple'ın amiral gemisi telefonları iPhone 15 ve 15 Pro Max, TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Apple A17 Pro işlemciden güç alıyor. Dolayısıyla yaşanan ısınma sorunları da, daha önce bu üretim süreci ile ilişkilendirildi. Ancak şimdi bambaşka bir neden ortaya atılmış durumda. Kuo'ya göre mevcut sorun, termal sistem tasarımı ve titanyum kaplamadan kaynaklı.

Tam Boyutta Gör Yaptığı paylaşımda Kuo, iPhone 15 Pro'daki ısınma sorunları konusunda büyük oranda Apple'a atıfta bulundu. Öyle ki ünlü analist, daha ince bir telefon lehine, ısının yayılabileceği alandan taviz verildiğini söylüyor. Bu da titanyumun iletkenliğiyle birleştiğinde daha kötü bir ısı yönetimine neden olmakta.

iPhone 15 Pro Max kullananlara kötü haber 2 gün önce eklendi

Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te yaşanan ısınma sorununu henüz doğrulamadı. Ancak donanım değişimi zor olacağı için için tüm iPhone 15 ailesi özelinde ciddi bir güncelleme paylaşıldığını görebiliriz. Ayrıca bu düzeltme kapsamında cihaz performansında da sınırlamalar yapılabileceğini belirtelim. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı keşfedildi!