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    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı keşfedildi

    iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yaşanan aşırı ısınma sorununun nedeni ortaya çıktı. Termal sorunlar iPhone 15 Pro'nun tasarımı ile ilişkili olabilir. İşte detaylar...
    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max neden ısınıyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone 15 serisi çıktığı günden bu yana tüm dünyanın gündeminde. Öyle ki seride yer alan cihazlarla ilgili birçok iyi ve kötü eleştiri yapılıyor. Bunlardan biri de iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in aşırı ısındığı yönündeki iddialar oldu. Bugün ise ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, sorunun kaynağına açıklık getirdi. Peki iPhone 15 Pro ve Pro Max neden ısınıyor? İşte muhtemel yanıtı.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden aşırı ısındığı keşfedildi

    Bilmeyenler için Apple'ın amiral gemisi telefonları iPhone 15 ve 15 Pro Max, TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Apple A17 Pro işlemciden güç alıyor. Dolayısıyla yaşanan ısınma sorunları da, daha önce bu üretim süreci ile ilişkilendirildi. Ancak şimdi bambaşka bir neden ortaya atılmış durumda. Kuo'ya göre mevcut sorun, termal sistem tasarımı ve titanyum kaplamadan kaynaklı.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yaptığı paylaşımda Kuo, iPhone 15 Pro'daki ısınma sorunları konusunda büyük oranda Apple'a atıfta bulundu. Öyle ki ünlü analist, daha ince bir telefon lehine, ısının yayılabileceği alandan taviz verildiğini söylüyor. Bu da titanyumun iletkenliğiyle birleştiğinde daha kötü bir ısı yönetimine neden olmakta.

    Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te yaşanan ısınma sorununu henüz doğrulamadı. Ancak donanım değişimi zor olacağı için için tüm iPhone 15 ailesi özelinde ciddi bir güncelleme paylaşıldığını görebiliriz. Ayrıca bu düzeltme kapsamında cihaz performansında da sınırlamalar yapılabileceğini belirtelim. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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