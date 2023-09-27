iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı keşfedildi

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden aşırı ısındığı keşfedildi
Bilmeyenler için Apple'ın amiral gemisi telefonları iPhone 15 ve 15 Pro Max, TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Apple A17 Pro işlemciden güç alıyor. Dolayısıyla yaşanan ısınma sorunları da, daha önce bu üretim süreci ile ilişkilendirildi. Ancak şimdi bambaşka bir neden ortaya atılmış durumda. Kuo'ya göre mevcut sorun, termal sistem tasarımı ve titanyum kaplamadan kaynaklı.
Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te yaşanan ısınma sorununu henüz doğrulamadı. Ancak donanım değişimi zor olacağı için için tüm iPhone 15 ailesi özelinde ciddi bir güncelleme paylaşıldığını görebiliriz. Ayrıca bu düzeltme kapsamında cihaz performansında da sınırlamalar yapılabileceğini belirtelim. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.