iPhone 15 Pro Max aşırı ısınma ve büyük performans kaybı problemi ile karşı karşıya. Peki suçlu kim?

Tam Boyutta Gör Apple’ın aşırı ilgi nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığı ve gerçek bir oyun makinesi olarak tanımlanan iPhone 15 Pro Max büyük bir sorunla karşı karşıya. Yongası aşırı ısınana cihaz performans kaybı yaşıyor.

iPhone 15 Pro Max çok ısınıyor

iPhone 15 Pro Max modeli büyük vaatlerle tanıtılan Apple A17 Pro yonga seti ile geliyor. Bu yonga seti ve ayrıca Apple M serisi yongalar için Apple, 3nm bantlarının önemli bir kısmını milyarlarca dolar karşılığında satın almıştı.

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Bununla birlikte 3nm sürecinde halen bazı sıkıntılar var. TSMC istediği verimliliğe ulaşamadı. Normalde Apple böyle bir riske girmezdi ancak bu kez farklı davrandı. Çünkü daha fazla iPhone satmak zorunda. Verimlilik sorunları olan yonganın sorun çıkarmaması için kaynak voltajı bir miktar daha arttırıldı. Bunun sonucunda da aşırı ısınma tehlikesi ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max modelini teste tabi tutanlar yoğun kullanımda 47 derecelere varan sıcaklık tespit etmiş. Telefon sadece 2 dakikada aşırı ısınıyor ve performansta yüzde 25 kayıp yaşıyor. 20 dakikalık grafik yoğunluğu sonrasında ise performans kaybı yüzde 34 seviyesine kadar çıkıyor.

iPhone 15 Pro Max kasasında etkili bir soğutma sisteminin olmaması büyük dezavantaj. Apple’ın bu sorunu nasıl çözeceği merak ediliyor. Üstelik gerçek bir oyun konsolu yakıştırması yapılan bir cihazın aşırı ısınması Assassin’s Creed ve Death Stranding gibi oyunları nasıl oynatacağı sorusunu akıllara getiriyor.

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