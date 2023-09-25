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    iPhone 15 Pro Max aşırı ısınma ve büyük performans kaybı problemi ile karşı karşıya. Peki suçlu kim?

    iPhone 15 Pro Max satış rakamları ile Apple’ı mutlu ederken madalyonun diğer yüzü ortaya çıktı. Apple A17 Pro üretiminde sıkıntıyı göz ardı eden Apple aşırı ısınma ile karşı karşıya.
    iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Apple’ın aşırı ilgi nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığı ve gerçek bir oyun makinesi olarak tanımlanan iPhone 15 Pro Max büyük bir sorunla karşı karşıya. Yongası aşırı ısınana cihaz performans kaybı yaşıyor.

    iPhone 15 Pro Max çok ısınıyor

    iPhone 15 Pro Max modeli büyük vaatlerle tanıtılan Apple A17 Pro yonga seti ile geliyor. Bu yonga seti ve ayrıca Apple M serisi yongalar için Apple, 3nm bantlarının önemli bir kısmını milyarlarca dolar karşılığında satın almıştı.

    Bununla birlikte 3nm sürecinde halen bazı sıkıntılar var. TSMC istediği verimliliğe ulaşamadı. Normalde Apple böyle bir riske girmezdi ancak bu kez farklı davrandı. Çünkü daha fazla iPhone satmak zorunda. Verimlilik sorunları olan yonganın sorun çıkarmaması için kaynak voltajı bir miktar daha arttırıldı. Bunun sonucunda da aşırı ısınma tehlikesi ortaya çıktı.

    iPhone 15 Pro Max modelini teste tabi tutanlar yoğun kullanımda 47 derecelere varan sıcaklık tespit etmiş. Telefon sadece 2 dakikada aşırı ısınıyor ve performansta yüzde 25 kayıp yaşıyor. 20 dakikalık grafik yoğunluğu sonrasında ise performans kaybı yüzde 34 seviyesine kadar çıkıyor.

    iPhone 15 Pro Max kasasında etkili bir soğutma sisteminin olmaması büyük dezavantaj. Apple’ın bu sorunu nasıl çözeceği merak ediliyor. Üstelik gerçek bir oyun konsolu yakıştırması yapılan bir cihazın aşırı ısınması Assassin’s Creed ve Death Stranding gibi oyunları nasıl oynatacağı sorusunu akıllara getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iphone 15 pro max, iphone 15 pro ve
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