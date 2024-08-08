Bazı Apple Intelligence özellikleri ücretli olabilir: İşte beklenen fiyat

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Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, kademeli olarak kullanıma sunulacak. Apple, iOS 18 beta sürümleriyle bazı yapay zeka özellikleri sunmaya başladı, büyük ihtimalle iPhone 16 serisinin satışa sunulmasından kısa bir süre sonra resmi olarak (beta olarak etiketlenmesine rağmen) tüm kullanıcılara açılacak. Tamamen yeni Siri'nin de yıl sonuna yakın bir zamanda veya 2025'te çıkması bekleniyor. Analistler, Apple’ın bazı Apple Intelligence özellikleri için ücret talep edebileceğini iddia ediyor.

Counterpoint Research’ten Neil Shah, yapay zekaya yatırım yapmanın pahalı olduğunu, Apple’ın da bu maliyeti kullanıcılarına yansıtmak isteyeceğini söyledi. Shah, Apple’ın daha gelişmiş yapay zeka özellikleri için 10 - 20 dolar arası ücret isteyebileceği ve Apple Intelligence’ı Apple One aboneliğine dahil edeceğini söyledi.

iOS 18.1 dev beta çıktı: Apple Intelligence kullanıma sunuldu 1 hf. önce eklendi

Apple, iOS 18.1 ilk geliştirici betasıyla Apple Intelligence’ı kullanıma sundu. Ancak, şu anda yalnızca iPhone dili İngilizce, bölge Amerika olarak ayarlandığında kullanılabiliyor ve ChatGPT entegrasyonu dahil tanıtılan özelliklerden bazıları yok.

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Bazı Apple Intelligence özellikleri ücretli olabilir