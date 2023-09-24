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    iPhone 15 Pro'ya çıkacak Resident Evil Village için tarih verildi

    iPhone 15 Pro serisi ile birlikte A17 Pro işlemcisini tanıtan Apple, konsol kalitesindeki oyunların yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu oyunlar arasından Resident Evil Village için tarih verildi.
    iPhone 15 Pro'ya çıkacak Resident Evil Village için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde şimdiye kadarki en güçlü mobil işlemcisi olan yeni A17 Pro yongasına yer verdi. Bu bağlamda en dikkat çeken gelişme işlemcinin grafik yetenekleri olurken, iPhone 15 Pro ve Pro Max'e çıkış yapacak Resident Evil Village için tarih verildi.

    Resident Evil Village için tarih verildi

    Bugün paylaşılan resmi bir duyuruda Capcom, Resident Evil Village'ın 30 Ekim'den itibaren iPhone 15 Pro'da satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca oyunun aynı tarihte iPad'ler için de kullanıma sunulacağını belirtelim. Ancak yalnızca M1'li iPad Air veya daha güçlü iPad Pro modellerinde mevcut olacak.

    Fiyatlandırma konusunda Resident Evil Village, iPhone 15 Pro modellerinde 4.990 yenden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu da küresel pazar için 33,50 dolarlık bir fiyata işaret ediyor. Bilmeyenler için Resident Evil Village, iPhone 15 Pro için optimize edilmiş performansla geliyor. Öyle ki iPhone 15 Pro'nun adeta bir oyun konsola dönüştüğünü gösteren görüntülerde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro'nun 30FPS'lik bir deneyim sunacağı belirtiliyor. 

    Ayrıca yeni nesil iPhone'lar için duyurulan tek oyun Resident Evil Village değil. Resident Evil 4 ve Death Stranding de bu yıl içinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geliyor. Assassin's Creed Mirage ise 2024'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Bunun ardından The Division: Resurgence ve Gensin Impact gibi yapımların da 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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