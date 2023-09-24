Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde şimdiye kadarki en güçlü mobil işlemcisi olan yeni A17 Pro yongasına yer verdi. Bu bağlamda en dikkat çeken gelişme işlemcinin grafik yetenekleri olurken, iPhone 15 Pro ve Pro Max'e çıkış yapacak Resident Evil Village için tarih verildi.

Resident Evil Village için tarih verildi

Bugün paylaşılan resmi bir duyuruda Capcom, Resident Evil Village'ın 30 Ekim'den itibaren iPhone 15 Pro'da satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca oyunun aynı tarihte iPad'ler için de kullanıma sunulacağını belirtelim. Ancak yalnızca M1'li iPad Air veya daha güçlü iPad Pro modellerinde mevcut olacak.

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Fiyatlandırma konusunda Resident Evil Village, iPhone 15 Pro modellerinde 4.990 yenden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu da küresel pazar için 33,50 dolarlık bir fiyata işaret ediyor. Bilmeyenler için Resident Evil Village, iPhone 15 Pro için optimize edilmiş performansla geliyor. Öyle ki iPhone 15 Pro'nun adeta bir oyun konsola dönüştüğünü gösteren görüntülerde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro'nun 30FPS'lik bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Ayrıca yeni nesil iPhone'lar için duyurulan tek oyun Resident Evil Village değil. Resident Evil 4 ve Death Stranding de bu yıl içinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geliyor. Assassin's Creed Mirage ise 2024'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Bunun ardından The Division: Resurgence ve Gensin Impact gibi yapımların da 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.

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iPhone 15 Pro'ya çıkacak Resident Evil Village için tarih verildi