iPhone 15 serisi daha büyük bataryalara sahip olacak: İşte kapasiteler

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı
|2022
|2023
|iPhone 14: 3,279mAh
|iPhone 15: 3,877mAh
|iPhone 14 Plus: 4,325mAh
|iPhone 15 Plus: 4,912mAh
|iPhone 14 Pro: 3,200mAh
|iPhone 15 Pro: 3,650mAh
|iPhone 14 Pro Max: 4,323mAh
|iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh
Bu iddiaların güvenilirliği muallak ancak iddia edilen kapasiteler, özellikle bu yılki iPhone modellerinin biraz daha kalınlaşmasının beklendiği ve daha büyük piller için daha fazla iç alan sağladığı gerçeği göz önüne alındığında makul görünüyor. Apple A16 ve A17 Bionic çiplerin verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte, tüm iPhone serisinin bu yıl pil ömründe iyileştirmelere sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.
ITHome ayrıca Foxconn'dan geldiği iddia edilen ve Weibo'da dolaşan iPhone 15 Pro'nun standart olarak 256GB depolama alanıyla satışa sunulacağını söylüyor. Mevcut modellerde temel kapasitenin 128GB olduğunu da belirtelim. Bu aynı zamanda Pro ve Pro olmayan modeller arasında önemli bir ayrım olacaktır, çünkü iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın hala 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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