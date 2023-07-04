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    iPhone 15 serisi daha büyük bataryalara sahip olacak: İşte kapasiteler

    Apple, bu yıl muhtemelen Eylül ayında iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. iPhone 15 serisinden gelen son bilgiler ise batarya kapasitelerini ortaya koyuyor.
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    iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisi için bekleyiş sürerken yeni modellerden bilgiler gelmeye de devam ediyor. Görünüşe göre iPhone 15 modelleri mevcut iPhone 14 modellerine göre önemli ölçüde daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Üretim teknolojisindeki gelişmeler de göz önüne alındığınde iPhone 15 pil ömrü konusunda güçlü olacak gibi görünüyor.

    iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

    iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    ITHome'a konuşan bir Foxconn çalışanının iddiasına göre, iPhone 15'in yüzde 18, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro'nun yüzde 14 ve iPhone 15 Pro Max'in yüzde 12 daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Eğer doğruysa, bu değişiklikler iPhone 15 Plus'ın Pro Max modeline göre pil kapasitesi liderliğini daha da arttıracağı, iPhone 15 Pro'nun ise en küçük pile sahip iPhone olarak kalacağı anlamına geliyor.

    iPhone 15 serisi pil kapasitesi
    2022 2023
    iPhone 14: 3,279mAh iPhone 15: 3,877mAh
    iPhone 14 Plus: 4,325mAh iPhone 15 Plus: 4,912mAh
    iPhone 14 Pro: 3,200mAh iPhone 15 Pro: 3,650mAh
    iPhone 14 Pro Max: 4,323mAh iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh

    Bu iddiaların güvenilirliği muallak ancak iddia edilen kapasiteler, özellikle bu yılki iPhone modellerinin biraz daha kalınlaşmasının beklendiği ve daha büyük piller için daha fazla iç alan sağladığı gerçeği göz önüne alındığında makul görünüyor. Apple A16 ve A17 Bionic çiplerin verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte, tüm iPhone serisinin bu yıl pil ömründe iyileştirmelere sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

    ITHome ayrıca Foxconn'dan geldiği iddia edilen ve Weibo'da dolaşan iPhone 15 Pro'nun standart olarak 256GB depolama alanıyla satışa sunulacağını söylüyor. Mevcut modellerde temel kapasitenin 128GB olduğunu da belirtelim. Bu aynı zamanda Pro ve Pro olmayan modeller arasında önemli bir ayrım olacaktır, çünkü iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın hala 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 9 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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