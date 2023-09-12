iPhone 15 etkinliği öncesi Apple Watch Series 9'un yeni kordonu sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15’in yanı sıra yeni Apple Watch modellerinde deri yerine yapay malzemelerden yapılmış yepyeni aksesuar sunacak. Apple Watch Series 9 ile gelecek yeni kordonlardan biri Wonderlust etkinliği öncesinde sızdırıldı.

Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den beklenenler 2 gün önce eklendi

Apple Watch Series 9 "FineWoven" kordon nasıl olacak?

Apple’ın Wonderlust özel etkinliğine saatler kaldı ve Apple Watch Series 9’un yanı sıra yeni iPhone 15 modelleri çıkacak. Lansmanın bir parçası olarak Apple’ın yeni saat kordonları dahil olmak üzere yen aksesuarları da piyasaya sürmesi bekleniyor. Etkinlik öncesinde Apple Watch Link Magnetic Strap, saate ve bile takılı hale görüntülendi.

Kayışın geri dönüştürülebilir naylon ve polyesterden yapıldığı iddia ediliyor ve görüldüğü üzere dimi örgü desenli. Kayışın tamamen su geçirmez olmadığı, sıçramaya karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip olduğu da belirtiliyor.

Apple Watch için yeni FineWoven kordonların altı renk seçeneği olacak ancak başlangıçta yalnızca üç renk satışa çıkacak. Apple, iPhone 15’ler için de FineWoven adı altında suni deri malzemeden yapılmış kılıflarını piyasaya sürecek. Yeni kılıf ve kordonların çıkmasıyla birlikte Hermes deri aksesuarları da yavaş yavaş satıştan kaldırılacak.

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iPhone 15 tanıtımı öncesi Apple Watch 9'un yeni kayışı sızdırıldı