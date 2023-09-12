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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 etkinliği öncesi Apple Watch Series 9'un yeni kordonu sızdırıldı!

    Apple, 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 modellerinin yanında yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Tanıtım etkinliği öncesi Apple Watch Series 9'un FineWoven kordonu sızdırıldı.
    apple watch series 9 finewoven kordon Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15’in yanı sıra yeni Apple Watch modellerinde deri yerine yapay malzemelerden yapılmış yepyeni aksesuar sunacak. Apple Watch Series 9 ile gelecek yeni kordonlardan biri Wonderlust etkinliği öncesinde sızdırıldı.

    Apple Watch Series 9 "FineWoven" kordon nasıl olacak?

    Apple’ın Wonderlust özel etkinliğine saatler kaldı ve Apple Watch Series 9’un yanı sıra yeni iPhone 15 modelleri çıkacak. Lansmanın bir parçası olarak Apple’ın yeni saat kordonları dahil olmak üzere yen aksesuarları da piyasaya sürmesi bekleniyor. Etkinlik öncesinde Apple Watch Link Magnetic Strap, saate ve bile takılı hale görüntülendi.

    Kayışın geri dönüştürülebilir naylon ve polyesterden yapıldığı iddia ediliyor ve görüldüğü üzere dimi örgü desenli. Kayışın tamamen su geçirmez olmadığı, sıçramaya karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip olduğu da belirtiliyor.

    Apple Watch için yeni FineWoven kordonların altı renk seçeneği olacak ancak başlangıçta yalnızca üç renk satışa çıkacak. Apple, iPhone 15’ler için de FineWoven adı altında suni deri malzemeden yapılmış kılıflarını piyasaya sürecek. Yeni kılıf ve kordonların çıkmasıyla birlikte Hermes deri aksesuarları da yavaş yavaş satıştan kaldırılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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