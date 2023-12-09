Apple üst yönetimde ayrılık: Apple Watch ve iPhone'un tasarımı değişebilir

Tam Boyutta Gör Yeni raporda şu anda Apple’da ürün tasarımından sorumlu isim olan Tang Tan’ın Şubat ayında şirketten ayrılacağı belirtiliyor. Bu, hiç şüphesiz en kritik ürün gruplarında bir değişikliğe yol açacak.

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Apple Watch ve iPhone'un baş tasarımcısı ayrılıyor

Tan, şu anda Apple’un donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a rapor veriyor. Şirketten ayrılmasının ardından Tan’ın sorumlulukları donanım mühendisliği ekibindeki yeniden düzenleme kapsamında paylaştırılacak. Şu anda Tan’a rapor veren ve iPhone ürün tasarımına liderlik eden Richard Dinh’in sorumluluk alanı genişleyecek ve doğrudan Ternus’a rapor vermeye başlayacak. Şu anda Mac’i yöneten donanım mühendisliği yöneticisi Kate Bergeron da Apple Watch tasarımını devralacak.

Raporda Tan’ın ekibinin cihazların görünümü ve nasıl tasarlandıkları dahil olmak üzere ürün özellikleri üzerine sık kontrole sahip olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca yakın zamanda diğer Mac ürün tasarımımı ve iPhone donanım yöneticilerinin de uyarıldığı belirtiliyor.

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