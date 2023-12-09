Apple üst yönetimde ayrılık: Apple Watch ve iPhone'un tasarımı değişebilir

Apple Watch ve iPhone'un baş tasarımcısı ayrılıyor
Tan, şu anda Apple’un donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a rapor veriyor. Şirketten ayrılmasının ardından Tan’ın sorumlulukları donanım mühendisliği ekibindeki yeniden düzenleme kapsamında paylaştırılacak. Şu anda Tan’a rapor veren ve iPhone ürün tasarımına liderlik eden Richard Dinh’in sorumluluk alanı genişleyecek ve doğrudan Ternus’a rapor vermeye başlayacak. Şu anda Mac’i yöneten donanım mühendisliği yöneticisi Kate Bergeron da Apple Watch tasarımını devralacak.
Raporda Tan’ın ekibinin cihazların görünümü ve nasıl tasarlandıkları dahil olmak üzere ürün özellikleri üzerine sık kontrole sahip olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca yakın zamanda diğer Mac ürün tasarımımı ve iPhone donanım yöneticilerinin de uyarıldığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.