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    Apple üst yönetimde ayrılık: Apple Watch ve iPhone'un tasarımı değişebilir

    Apple'ın iPhone ve Apple Watch ürün tasarımından sorumlu başkanı şirketten ayrılıyor. Bu, şirketin en popüler ürün gruplarında tasarım değişikliği görebileceğimiz anlamına geliyor.
    apple watch & iphone baş tasarımcısı ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni raporda şu anda Apple’da ürün tasarımından sorumlu isim olan Tang Tan’ın Şubat ayında şirketten ayrılacağı belirtiliyor. Bu, hiç şüphesiz en kritik ürün gruplarında bir değişikliğe yol açacak.

    Apple Watch ve iPhone'un baş tasarımcısı ayrılıyor

    Tan, şu anda Apple’un donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a rapor veriyor. Şirketten ayrılmasının ardından Tan’ın sorumlulukları donanım mühendisliği ekibindeki yeniden düzenleme kapsamında paylaştırılacak. Şu anda Tan’a rapor veren ve iPhone ürün tasarımına liderlik eden Richard Dinh’in sorumluluk alanı genişleyecek ve doğrudan Ternus’a rapor vermeye başlayacak. Şu anda Mac’i yöneten donanım mühendisliği yöneticisi Kate Bergeron da Apple Watch tasarımını devralacak.

    Raporda Tan’ın ekibinin cihazların görünümü ve nasıl tasarlandıkları dahil olmak üzere ürün özellikleri üzerine sık kontrole sahip olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca yakın zamanda diğer Mac ürün tasarımımı ve iPhone donanım yöneticilerinin de uyarıldığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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