Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den tüm beklenenler

Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2
Boyutlar
Tüm yeni Apple Watch'lar geçen yılın modellerine benzeyecek. Bu, standart saatlerin 2018'de tanıtılan Series 4 ile aynı temel tasarıma sahip olacağı, Watch Ultra'nın ise geçen yılın görünümünü koruyacağı anlamına geliyor. Ancak şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş metal kullanımı ve siyah Ultra seçeneği de dahil olmak üzere yeni malzemeleri ve renkleri kullanmayı planlıyor.
Performans
iPhone 15 serisinde olduğu gibi, yeni saatler de gelişmiş Find My özellikleri için U2 ultra geniş bant çipine sahip olacak. Saatler ayrıca Apple'ın optik kalp atış hızı sensörünün yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere hız, verimlilik ve doğruluğa odaklanan çeşitli sensör ve dahili bileşen yükseltmeleri alacak.
Apple, Series 9'un paslanmaz çelik modellerinden başlayarak 3D baskılı cihaz kasalarına geçişi test ediyor. Apple, önümüzdeki yıl ikinci nesil Ultra'yı da bu sürece geçirmeyi planlıyor. Tüm bunlar, bu yıl için planlanan büyük bir çevreci saat hamlesinin bir parçası konumunda olacak. Bu çabanın bir parçası olarak Apple, bazı deri saat kayışlarından uzaklaşıyor. Bu değişimin işaretleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı: Şirket kısa bir süre önce bazı deri kayışlarının ve Hermes markalı saat kordonlarının fiyatlarını (şirket içi) büyük ölçüde indirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.