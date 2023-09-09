Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den tüm beklenenler

Tam Boyutta Gör Apple, 12 Eylül’de Türkiye saatiyle 20:00’da düzenleyeceğiz Wanderlust adlı etkinlik kapsamında iPhone 15 serisiyle birlikte beklenen yeni Apple Watch 9 serisini ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Peki Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’de bizleri neler bekliyor?

Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2

Boyutlar

Tam Boyutta Gör Apple, etkinlik kapsamında iki güncellenmiş seri planlıyor: mevcut 41 milimetre ve 45 milimetre boyutlarında sunulan Apple Watch Series 9'un yanı sıra 49 milimetre boyutunda olan ikinci nesil Watch Ultra.

Tüm yeni Apple Watch'lar geçen yılın modellerine benzeyecek. Bu, standart saatlerin 2018'de tanıtılan Series 4 ile aynı temel tasarıma sahip olacağı, Watch Ultra'nın ise geçen yılın görünümünü koruyacağı anlamına geliyor. Ancak şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş metal kullanımı ve siyah Ultra seçeneği de dahil olmak üzere yeni malzemeleri ve renkleri kullanmayı planlıyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Apple Watch'un bu yılki en büyük odak noktası performans olacak ve şirket işlem hızındaki büyük artışları yoğun bir şekilde öne çıkarmayı planlıyor. Yeni seri Series 6'nın 2020'de bir işlemci sıçraması yapmasından bu yana ilk yeni işlemci yükseltmesini alacak.

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iPhone 15 serisinde olduğu gibi, yeni saatler de gelişmiş Find My özellikleri için U2 ultra geniş bant çipine sahip olacak. Saatler ayrıca Apple'ın optik kalp atış hızı sensörünün yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere hız, verimlilik ve doğruluğa odaklanan çeşitli sensör ve dahili bileşen yükseltmeleri alacak.

Apple, Series 9'un paslanmaz çelik modellerinden başlayarak 3D baskılı cihaz kasalarına geçişi test ediyor. Apple, önümüzdeki yıl ikinci nesil Ultra'yı da bu sürece geçirmeyi planlıyor. Tüm bunlar, bu yıl için planlanan büyük bir çevreci saat hamlesinin bir parçası konumunda olacak. Bu çabanın bir parçası olarak Apple, bazı deri saat kayışlarından uzaklaşıyor. Bu değişimin işaretleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı: Şirket kısa bir süre önce bazı deri kayışlarının ve Hermes markalı saat kordonlarının fiyatlarını (şirket içi) büyük ölçüde indirdi.

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Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den beklenenler