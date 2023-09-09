Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den tüm beklenenler

    Apple, birkaç gün sonra düzenleyeceği etkinlik kapsamında yeni Apple Watch 9 serisini ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerini tanıtacak. İşte Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den beklenenler:
    apple Watch Ultra 2 Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül’de Türkiye saatiyle 20:00’da düzenleyeceğiz Wanderlust adlı etkinlik kapsamında iPhone 15 serisiyle birlikte beklenen yeni Apple Watch 9 serisini ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Peki Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’de bizleri neler bekliyor?

    Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2

    Boyutlar

    Apple Watch 9 Tam Boyutta Gör
    Apple, etkinlik kapsamında iki güncellenmiş seri planlıyor: mevcut 41 milimetre ve 45 milimetre boyutlarında sunulan Apple Watch Series 9'un yanı sıra 49 milimetre boyutunda olan ikinci nesil Watch Ultra.

    Tüm yeni Apple Watch'lar geçen yılın modellerine benzeyecek. Bu, standart saatlerin 2018'de tanıtılan Series 4 ile aynı temel tasarıma sahip olacağı, Watch Ultra'nın ise geçen yılın görünümünü koruyacağı anlamına geliyor. Ancak şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş metal kullanımı ve siyah Ultra seçeneği de dahil olmak üzere yeni malzemeleri ve renkleri kullanmayı planlıyor.

    Performans

    Apple etkinliği: Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2’den beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'un bu yılki en büyük odak noktası performans olacak ve şirket işlem hızındaki büyük artışları yoğun bir şekilde öne çıkarmayı planlıyor. Yeni seri Series 6'nın 2020'de bir işlemci sıçraması yapmasından bu yana ilk yeni işlemci yükseltmesini alacak.

    iPhone 15 serisinde olduğu gibi, yeni saatler de gelişmiş Find My özellikleri için U2 ultra geniş bant çipine sahip olacak. Saatler ayrıca Apple'ın optik kalp atış hızı sensörünün yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere hız, verimlilik ve doğruluğa odaklanan çeşitli sensör ve dahili bileşen yükseltmeleri alacak.

    Apple, Series 9'un paslanmaz çelik modellerinden başlayarak 3D baskılı cihaz kasalarına geçişi test ediyor. Apple, önümüzdeki yıl ikinci nesil Ultra'yı da bu sürece geçirmeyi planlıyor. Tüm bunlar, bu yıl için planlanan büyük bir çevreci saat hamlesinin bir parçası konumunda olacak. Bu çabanın bir parçası olarak Apple, bazı deri saat kayışlarından uzaklaşıyor. Bu değişimin işaretleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı: Şirket kısa bir süre önce bazı deri kayışlarının ve Hermes markalı saat kordonlarının fiyatlarını (şirket içi) büyük ölçüde indirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom egm referans olma askerde kilo vermek lntstep ekşi en iyi benzin hangisi karekök paragraf zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Nova 11 Pro
    HUAWEI Nova 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız