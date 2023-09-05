iPhone 15 Ultra sürprizi: 15 Pro Max, en üst model olmayabilir

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisi resmî olarak 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak etkinlikte tanıtılacak. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört modelin tanıtılacağı kesin. Ancak, Apple’ın beşinci bir model ekleyebileceği yönünde söylentiler var. Serinin en üst ve pahalı modeli iPhone 15 Ultra olabilir.

Daha fazla bellek ve depolama

Yeni bir rapora göre, iPhone 15 Pro Max modeli 6GB RAM 1TB’a kadar dahili depolama alanıyla gelecek. iPhone 15 Ultra ise, 8GB RAM 2TB’a kadar dahili depolama alanı sunacak ve düz Pro modeline gelişmiş kamera özellikleriyle gelmesi bekleniyor. İki iPhone arasındaki diğer özelliklerin aynı olması bekleniyor.

Tasarımda ufak değişiklikler

Apple, iPhone 15 serisinde tasarım değişikliğine gidecek. Yeni iPhone’lar, iPhone 5C gibi kavisli kenarlara sahip olabilir. Pro modellerde ayrıca titanyum çerçeve ve gövde kullanılabilir. Güç ve ses düğmeleri de mevcut modellere göre biraz daha aşağıda olabilir. Sessize alma anahtarının yerini Apple Watch Ultra’daki eylem düğmesi alacak. Tüm iPhone 15 modelleri Lightning bağlantı noktası yerine USB-C portunu kullanacak. Ancak, iPhone 15 ve 15 Plus’ın mevcut Lightning portlu iPhone’larla yakın hızlarda veri aktarımına izin vereceği, iPhone 15 Pro’ların daha yüksek hızlarda veri aktarımı sağlayacağı söyleniyor.

iPhone 15 Pro: Bu nedenlerden dolayı 'büyük fiyat artışı' geliyor 2 sa. önce eklendi

Fiyat artışı bekleniyor

iPhone 15’in başlangıç fiyatının 800 dolar olması bekleniyor. Apple’ın bu yıl özellikle Pro modellerde titanyum tasarımı kullanması ve periskop kamera kullanması gibi sebeplerle fiyat artışına gideceği konuşuluyor.

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iPhone 15 Ultra, serinin en üst modeli olabilir