iPhone 15 Pro: 'Büyük fiyat artışının' arkasındaki iki neden

iPhone 15 Pro daha pahalı olacak
DigiTimes Research’ün kıdemli analisti Luke Lin'e göre, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile yaklaşık aynı fiyatta olması bekleniyor. Bu temel modellerde fiyat artışı beklenmiyor. Ancak aynı şeyi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için söylemek güç.
Rapora öre iPhone 15 Pro serisinin iki temel değişiklik nedeniyle bu yıl "büyük bir fiyat artışı" göreceği belirtiliyor: Kasa tasarımı için paslanmaz çelikten titanyuma geçiş ve yeni periskop lens kamera sistemi. Öte yandan fiyatlar artsa bile iPhone 15 Pro modellerinin bu neslin en popüler telefonları olacağı öngörülüyor.
Ek olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 muadillerinden daha pahalı olacağını ilk kez duymuyoruz. Birçok güvenilir kaynak fiyat artışı iddialarını teyit etmiş durumda. Belirsiz olan şey ise fiyat artışının miktarı. Bazıları 100 dolarlık bir artış olacağını söylerken bazıları ise 200 dolar gibi hayli yüksek bir artışın olası olduğunu aktarıyor. Dolayısıyla en iyi ihtimalle iPhone 15 Pro, 1.099 dolardan ve iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlara sahip olabilir.
Tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadığını bir hafta sonra göreceğiz. Apple, iPhone 15 serisini ve Apple Watch 9 gibi yeni ürünlerini 12 Eylül'de duyuracak. iPhone’lar için ön siparişlerin 15 Eylül'de alınması ve cihazların 22 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.