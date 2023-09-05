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    iPhone 15 Pro: 'Büyük fiyat artışının' arkasındaki iki neden

    Apple, tam bir hafta sonra iPhone 15 serisini resmet tanıtacak. Ancak tanıtım dönemi yaklaştıkça iPhone 15 Pro modelleri hakkındaki büyük fiyat artışı gündeme daha güçlü geliyor.
    iPhone 15 Pro: Bu nedenlerden dolayı 'büyük fiyat artışı' geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 15 "Wonderlust" etkinliğine sadece bir hafta kaldı ve bugün yeni bir söylenti bir kez daha iPhone 15 Pro'nun selefinden daha pahalı olacağını öne sürüyor. Bu kez haber tedarik zinciri kaynağı DigiTimes'tan geliyor ve fiyat artışını temelde iki faktöre bağlıyor.

    iPhone 15 Pro daha pahalı olacak

    DigiTimes Research’ün kıdemli analisti Luke Lin'e göre, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile yaklaşık aynı fiyatta olması bekleniyor. Bu temel modellerde fiyat artışı beklenmiyor. Ancak aynı şeyi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için söylemek güç.

    Rapora öre iPhone 15 Pro serisinin iki temel değişiklik nedeniyle bu yıl "büyük bir fiyat artışı" göreceği belirtiliyor: Kasa tasarımı için paslanmaz çelikten titanyuma geçiş ve yeni periskop lens kamera sistemi. Öte yandan fiyatlar artsa bile iPhone 15 Pro modellerinin bu neslin en popüler telefonları olacağı öngörülüyor.

    Ek olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 muadillerinden daha pahalı olacağını ilk kez duymuyoruz. Birçok güvenilir kaynak fiyat artışı iddialarını teyit etmiş durumda. Belirsiz olan şey ise fiyat artışının miktarı. Bazıları 100 dolarlık bir artış olacağını söylerken bazıları ise 200 dolar gibi hayli yüksek bir artışın olası olduğunu aktarıyor. Dolayısıyla en iyi ihtimalle iPhone 15 Pro, 1.099 dolardan ve iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlara sahip olabilir.

    Tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadığını bir hafta sonra göreceğiz. Apple, iPhone 15 serisini ve Apple Watch 9 gibi yeni ürünlerini 12 Eylül'de duyuracak. iPhone’lar için ön siparişlerin 15 Eylül'de alınması ve cihazların 22 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 2 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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