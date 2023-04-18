Standart iPhone 15 modellerinden yeni bilgi: Buzlu arka cama sahip olabilirler

Tam Boyutta Gör Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi, Apple’ın uzun zamandır yaptığı en büyük güncelleme olacak. Tüm modellere USB-C şarj girişi ekleyecek olan firma, Standart modellere bazı Pro özellikleri de getirecek. Yeni bir sızıntı, bu özelliklerden birini daha açığa çıkartıyor.

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Standart modeller de mat arka panele sahip olabilir

iPhone 11 serisinden beri standart modellere parlak cam panel, Pro modellere ise buzlu mat cam panel veren firma, bu sene daha farklı bir yol izleyebilir. Weibo üzerinden güvenilir bir kaynağın paylaştığı gönderiye göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın arka panelinde buzlu cam kullanılacak böylece standart modeller, Pro modellere benzer bir tasarım sunacak ancak standart modeller, daha kalın çerçeve ve alüminyum gövde kullanmaya devam edecek.

Pro serisine özgü özellikleri daha sonra standart modellere getirmesi ile bilinen Apple, bu sene mat arka paneli de standart modellere getirecek gibi duruyor. Ayrıca iPhone 14 Pro serisinde gördüğümüz Dynamic Island’ın da standart iPhone 15 modellerine eklenmesi bekleniyor. iPhone 15 serisi muhtemelen eylül ayında tanıtılacak.

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iPhone 15 ve iPhone 15 Plus yeni bir tasarıma sahip olacak