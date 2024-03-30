iPhone 16 için uzamsal video ihtimali

Tam Boyutta Gör Geçen yılın iPhone 15 serisinde Pro modeller önemli bir farka sahipti. Apple Vision Pro tarafından desteklenen uzamsal video özelliği sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri ile sınırlı kalmıştı. Bu yıl destek genişleyebilir.

iPhone 16 uzamsal video özelliği

Uzamsal video özelliği ana ve geniş açı kameralarının dik konuma getirilmesi ardından kullanılıyor. Ortaya çıkan iPhone 16 kılıfları, firmanın uzamsal video özelliğini Pro olmayan modellere de getireceği ihtimalini güçlendiriyor.

iPhone 16 Pro, parlak titanyum çerçeveye sahip olabilir 20 sa. önce eklendi

Kılıf sızıntısında dikey konumda yerleştirilmiş iki kamera ve hap şeklindeki çerçevesi görülebiliyor. Daha önce de bununla ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. Apple’ın en azından bazı çalışmalar yaptığı söylenebilir.

Diğer taraftan standart iPhone 16 modellerinin iPhone 15 Pro serisindeki aksiyon tuşuna kavuşacağı ayrıca iPhone 16 Pro modellerinin de kamerada daha fazla kontrol sağlayan özel bir yakalama tuşu barındıracağı belirtiliyor.

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