Apple Intelligence için tarih açıklandı: Yapay zeka hangi iPhone'lara gelecek?

- Apple Intelligence ilk olarak hangi ülkelerde kullanılacak?
- Apple Intelligence hangi iPhone'lara gelecek?
- Apple Intelligence neler getiriyor?
- Yorumlar
Apple Intelligence, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 Sequoia güncellemeleriyle Ekim ayında kullanıma sunulacak. Apple, bu yılın sonuna kadar daha fazla yapay zeka özelliği ekleyecek.
Apple Intelligence ilk olarak hangi ülkelerde kullanılacak?
Apple Intelligence ilk olarak İngilizce dilde kullanıma sunulacak. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için de yerelleştirilmiş İngilizcede de sunulacak. Dil desteği gelecek yıl Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca gibi dilleri de kapsayacak.
Apple Intelligence hangi iPhone'lara gelecek?
Apple Intelligence, ücretsiz yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. İlk grup Apple Intelligence özellikleri iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 kapsamında önümüzdeki ay beta olarak kullanıma sunulacak. İlerleyen sürümlerde daha fazla yapay zeka özelliği gelecek. Siri özellikli ve aygıt dili İngilizce olarak ayarlanmış iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile M1 ve daha yeni çipe sahip iPad ve Mac modellerinde kullanılabilecek. Türkçe ve diğer dillerin önümüzdeki yıl kullanıma sunulması bekleniyor.
Apple Intelligence neler getiriyor?
Apple Intelligence, yeni yazma araçları, fotoğrafta arka plandaki nesneleri tanımlayıp silen yeni düzeltme aracı, Telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dökme, bildirim özetleri, yeni Mail uygulaması, Siri’yi yönelik geliştirmeler ve fazlasını getiriyor. Apple, ayrıca iPhone 16’ya özel görsel yapay zeka özellikleri sunacak. Kullanıcılar, “Kamera Denetimi” olarak adlandırılan yeni düğmeye basarak belirli nesneler ve yerler hakkında hızlıca bilgi edinebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.