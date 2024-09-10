Apple Intelligence için tarih açıklandı: Yapay zeka hangi iPhone'lara gelecek?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 modellerini tanıttığı etkinlikte yeni yapay zeka özelliklerinden de bahsetti. iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek Apple Intelligence için tarih resmî olarak açıklandı. Ayrıca Apple Intelligence hangi ülkelerde kullanıma sunulacak belli oldu.

iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iOS 18 güncellemesinin çıkış tarihi 6 sa. önce eklendi

Apple Intelligence, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 Sequoia güncellemeleriyle Ekim ayında kullanıma sunulacak. Apple, bu yılın sonuna kadar daha fazla yapay zeka özelliği ekleyecek.

Apple Intelligence ilk olarak hangi ülkelerde kullanılacak?

Apple Intelligence ilk olarak İngilizce dilde kullanıma sunulacak. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için de yerelleştirilmiş İngilizcede de sunulacak. Dil desteği gelecek yıl Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca gibi dilleri de kapsayacak.

Apple Intelligence hangi iPhone'lara gelecek?

Apple Intelligence, ücretsiz yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. İlk grup Apple Intelligence özellikleri iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 kapsamında önümüzdeki ay beta olarak kullanıma sunulacak. İlerleyen sürümlerde daha fazla yapay zeka özelliği gelecek. Siri özellikli ve aygıt dili İngilizce olarak ayarlanmış iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile M1 ve daha yeni çipe sahip iPad ve Mac modellerinde kullanılabilecek. Türkçe ve diğer dillerin önümüzdeki yıl kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple Intelligence neler getiriyor?

Apple Intelligence, yeni yazma araçları, fotoğrafta arka plandaki nesneleri tanımlayıp silen yeni düzeltme aracı, Telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dökme, bildirim özetleri, yeni Mail uygulaması, Siri’yi yönelik geliştirmeler ve fazlasını getiriyor. Apple, ayrıca iPhone 16’ya özel görsel yapay zeka özellikleri sunacak. Kullanıcılar, “Kamera Denetimi” olarak adlandırılan yeni düğmeye basarak belirli nesneler ve yerler hakkında hızlıca bilgi edinebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Intelligence hangi iPhone'lara ne zaman gelecek?