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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence için tarih açıklandı: Yapay zeka hangi iPhone'lara gelecek?

    Apple, iPhone 16 serisini tanıttığı Glowtime etkinliğinde Apple Intelligence'dan da bahsetti. Şirket ayrıca yapay zeka özelliklerinin ne zaman ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını da açıkladı.
    Apple Intelligence hangi iPhone'lara ne zaman gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 modellerini tanıttığı etkinlikte yeni yapay zeka özelliklerinden de bahsetti. iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek Apple Intelligence için tarih resmî olarak açıklandı. Ayrıca Apple Intelligence hangi ülkelerde kullanıma sunulacak belli oldu.

    Apple Intelligence, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 Sequoia güncellemeleriyle Ekim ayında kullanıma sunulacak. Apple, bu yılın sonuna kadar daha fazla yapay zeka özelliği ekleyecek.

    Apple Intelligence ilk olarak hangi ülkelerde kullanılacak?

    Apple Intelligence ilk olarak İngilizce dilde kullanıma sunulacak. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için de yerelleştirilmiş İngilizcede de sunulacak. Dil desteği gelecek yıl Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca gibi dilleri de kapsayacak.

    Apple Intelligence hangi iPhone'lara gelecek?

    Apple Intelligence, ücretsiz yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. İlk grup Apple Intelligence özellikleri iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 kapsamında önümüzdeki ay beta olarak kullanıma sunulacak. İlerleyen sürümlerde daha fazla yapay zeka özelliği gelecek. Siri özellikli ve aygıt dili İngilizce olarak ayarlanmış iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile M1 ve daha yeni çipe sahip iPad ve Mac modellerinde kullanılabilecek. Türkçe ve diğer dillerin önümüzdeki yıl kullanıma sunulması bekleniyor.

    Apple Intelligence neler getiriyor?

    Apple Intelligence, yeni yazma araçları, fotoğrafta arka plandaki nesneleri tanımlayıp silen yeni düzeltme aracı, Telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dökme, bildirim özetleri, yeni Mail uygulaması, Siri’yi yönelik geliştirmeler ve fazlasını getiriyor. Apple, ayrıca iPhone 16’ya özel görsel yapay zeka özellikleri sunacak. Kullanıcılar, “Kamera Denetimi” olarak adlandırılan yeni düğmeye basarak belirli nesneler ve yerler hakkında hızlıca bilgi edinebilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 7 saat önce

    çöp

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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