iPhone 16'nın kamera modülü sızdırıldı: Yeni dikey düzenlemeyi doğruluyor

Tam Boyutta Gör Neural Engine ile ultra hızlı AI performansı sunacak Apple'ın yeni serisinden iPhone 16'nın kamera modülü, yakın bir zamanda sızdırıldı. Önceki sızdırılan şemaları onaylayan bu yeni modül görseli, yeni dikey düzenlemeye yakından bakmamıza olanak sağlıyor.

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İşte iPhone 16'nın yeni kamera modülü:

Apple, bu yılın sonlarında iPhone 16 serisini kameraya yönelik çok sayıda yükseltmeyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir ihbarcı Majin Bu'nun yeni Twitter paylaşımı ise iPhone 16'nın yeni kamera modülünü gözler önüne serdi.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görsel, dikey kamera düzenine sahip iPhone 16 modelinde kullanılması amaçlanan I-34 kamera projesinin ana kamera kasasını ortaya çıkarmakta. Böylesine dikey bir kurulumla Apple, Uzamsal Video kaydını iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'a getirebilir.

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iPhone 16'nın kamera modülü sızdırıldı