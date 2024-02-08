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    Anlık Bildirim

    iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni kamera tasarımı

    Geçtiğimiz gün iPhone 16 ve 16 Pro'nun, dikey kamera tasarımına sahip olacağını gösteren şema tasarımları ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu tasarımların render görüntüleri ortaya çıktı.
    iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    iPhone 16'nın kamera tasarımıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün iPhone 16 ve 16 Pro'nun, iPhone 12 ve iPhone X'e benzer şekilde dikey kamera tasarımına sahip olacağını gösteren şema tasarımları ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu tasarımların render görüntüleri ortaya çıktı.
    iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Tasarıma baktığımızda, kare şeklindeki kamera adasının küçüldüğü ve iki kamerayı kapsayan hap şeklinde görünümüne kavuştuğunu görüyoruz. Bu açıdan iPhone X'e benzediğini söyleyebiliriz. Ancak farklı olarak kamera adasının tamamen siyah olmadığı ve flaşın da adanın dışında kaldığı görülüyor.

    iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım Tam Boyutta Gör

    iPhone 16'nın kamera konumunun, cihazın uzamsal (spatial) video kaydedebilmesi ve daha sonra Apple Vision Pro'da oynatılabilmesi sebebiyle dikey olarak yerleştirildiği söyleniyor.

    Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone 16 ve 16 Plus önceki modeller gibi 60Hz yenileme hızında ekrana sahip olacak. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Action Buttonu ve Apple А18 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1653 kez okundu.
    11 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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