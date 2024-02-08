iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni kamera tasarımı

iPhone 16'nın kamera konumunun, cihazın uzamsal (spatial) video kaydedebilmesi ve daha sonra Apple Vision Pro'da oynatılabilmesi sebebiyle dikey olarak yerleştirildiği söyleniyor.
Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone 16 ve 16 Plus önceki modeller gibi 60Hz yenileme hızında ekrana sahip olacak. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Action Buttonu ve Apple А18 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus ve