iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni kamera tasarımı

Tam Boyutta Gör iPhone 16'nın kamera tasarımıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün iPhone 16 ve 16 Pro'nun, iPhone 12 ve iPhone X'e benzer şekilde dikey kamera tasarımına sahip olacağını gösteren şema tasarımları ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu tasarımların render görüntüleri ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Tasarıma baktığımızda, kare şeklindeki kamera adasının küçüldüğü ve iki kamerayı kapsayan hap şeklinde görünümüne kavuştuğunu görüyoruz. Bu açıdan iPhone X'e benzediğini söyleyebiliriz. Ancak farklı olarak kamera adasının tamamen siyah olmadığı ve flaşın da adanın dışında kaldığı görülüyor.

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iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı paylaşıldı! Geçmişe dönüyor 2 gün önce eklendi

iPhone 16'nın kamera konumunun, cihazın uzamsal (spatial) video kaydedebilmesi ve daha sonra Apple Vision Pro'da oynatılabilmesi sebebiyle dikey olarak yerleştirildiği söyleniyor.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone 16 ve 16 Plus önceki modeller gibi 60Hz yenileme hızında ekrana sahip olacak. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Action Buttonu ve Apple А18 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor.

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iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım