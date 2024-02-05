iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları paylaşıldı: Geçmişe dönüyor

Kaçıranlar için iPhone 16'ya ait daha önceki sızıntılar, özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği yönündeydi. Bu noktada genel tasarım dili aynı kalırken, çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor. Sızdırılan şema görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.
Ön tarafta ise çentiğin iki parçaya bölündüğünü görüyoruz. Ancak ABD'li dev, Face ID sensörleri ile ön kamera arasındaki boşluğu dolduracağı için durum böyle olmayacak. Çerçevede ise, adından sıkça bahsettiğimiz eylem düğmesi bulunuyor. Yakalama düğmesi ise Pro modellere özel olacak. Daha önce iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın LiDAR tarayıcıyla gelebileceği söylenmişti.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.