iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları paylaşıldı: Geçmişe dönüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 15 serisinin ardından, her zamanki gibi dikkatler bir sonraki modele, yani iPhone 16 serisine yöneldi. Son çıkan haberler ise, iPhone 16 ve 16 Plus'ın genel hatlarıyla iPhone 12 ve iPhone X'e benzeyeceğini gösteriyor. İşte son paylaşılan şema görüntüleri...

iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları sızdı

Kaçıranlar için iPhone 16'ya ait daha önceki sızıntılar, özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği yönündeydi. Bu noktada genel tasarım dili aynı kalırken, çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor. Sızdırılan şema görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda, iPhone 16'nın kamera adasında iki farklı sensör ve bir adet mikrofon bulunuyor. Ayrıca çıkıntının gözle görülür miktarda arttığını görüyoruz. Bunun nedeni muhtemel olarak daha büyük sensörler olabilir. Tasarımın geri kalanı ise mevcut modellere benziyor ancak bazı küçük farklar var. Örneğin flaş modülü, artık kamera adasından dışarıya taşınmış.

iPhone 16 Pro Max'in yeni özellikleri ortaya çıktı! İlk olacak 1 hf. önce eklendi

Ön tarafta ise çentiğin iki parçaya bölündüğünü görüyoruz. Ancak ABD'li dev, Face ID sensörleri ile ön kamera arasındaki boşluğu dolduracağı için durum böyle olmayacak. Çerçevede ise, adından sıkça bahsettiğimiz eylem düğmesi bulunuyor. Yakalama düğmesi ise Pro modellere özel olacak. Daha önce iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın LiDAR tarayıcıyla gelebileceği söylenmişti.

Tam Boyutta Gör Hatırlamak gerekirse, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te bulunan bu özellik, derinlik ayrıntılarının toplanmasını sağlıyor. Ancak iPhone 16'ya ait görüntülerde bu modüle yer verilmediğini görüyoruz. Peki, siz iPhone 16 tasarımı hakkında ne düşünüyoruz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı paylaşıldı! Geçmişe dönüyor