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    iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları paylaşıldı: Geçmişe dönüyor

    Apple iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımını gösteren yeni şema görüntüleri ortaya çıktı. Peki yeni nesil iPhone'larda bizleri hangi değişiklikler bekliyor? İşte detaylar...
    iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı paylaşıldı! Geçmişe dönüyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 15 serisinin ardından, her zamanki gibi dikkatler bir sonraki modele, yani iPhone 16 serisine yöneldi. Son çıkan haberler ise, iPhone 16 ve 16 Plus'ın genel hatlarıyla iPhone 12 ve iPhone X'e benzeyeceğini gösteriyor. İşte son paylaşılan şema görüntüleri...

    iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları sızdı

    Kaçıranlar için iPhone 16'ya ait daha önceki sızıntılar, özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği yönündeydi. Bu noktada genel tasarım dili aynı kalırken, çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor. Sızdırılan şema görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.

    iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı paylaşıldı! Geçmişe dönüyor Tam Boyutta Gör
    Görüntülere baktığımızda, iPhone 16'nın kamera adasında iki farklı sensör ve bir adet mikrofon bulunuyor. Ayrıca çıkıntının gözle görülür miktarda arttığını görüyoruz. Bunun nedeni muhtemel olarak daha büyük sensörler olabilir. Tasarımın geri kalanı ise mevcut modellere benziyor ancak bazı küçük farklar var. Örneğin flaş modülü, artık kamera adasından dışarıya taşınmış.

    Ön tarafta ise çentiğin iki parçaya bölündüğünü görüyoruz. Ancak ABD'li dev, Face ID sensörleri ile ön kamera arasındaki boşluğu dolduracağı için durum böyle olmayacak. Çerçevede ise, adından sıkça bahsettiğimiz eylem düğmesi bulunuyor. Yakalama düğmesi ise Pro modellere özel olacak. Daha önce iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın LiDAR tarayıcıyla gelebileceği söylenmişti.

    iPhone 16 ve 16 Plus'ın tasarımı paylaşıldı! Geçmişe dönüyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlamak gerekirse, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te bulunan bu özellik, derinlik ayrıntılarının toplanmasını sağlıyor. Ancak iPhone 16'ya ait görüntülerde bu modüle yer verilmediğini görüyoruz. Peki, siz iPhone 16 tasarımı hakkında ne düşünüyoruz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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