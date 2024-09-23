Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence özelliklerinin yol haritası

    Apple Intelligence'ın birden fazla iOS güncellemesi şeklinde sunulması artık kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla yapay zeka özellikleri kademeli olarak yayınlanacak.
    İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence'ın yol haritası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yapay zeka özelliklerinin ilk partisi, ekim ayında yayınlanması planlanan iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte tanıtılacak. Bu gelişmiş özellikler iPhone 15 Pro modellerive tüm iPhone 16 varyantlarıyla uyumlu olacak. Kullanıcıların bu özelliklere erişebilmeleri için başlangıçta cihazlarının ve Siri'nin dilini ABD İngilizcesine ayarlamaları gerekecek.

    iOS 18.1 hangi yeni özellikleri getirecek?

    iOS 18.1'in halka açık beta sürümü yayınlandı. iOS 18.1 güncellemesi, Siri'nin özellikle takip isteklerini anlama ve konuşma hatalarını işleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca metin yeniden yazma, özetleme ve düzeltme için yazma araçları da tanıtılacak.

    Mesajlar ve Mail gibi çeşitli uygulamalara ait bildirim özetleri ve bu uygulamalar içindeki önerilen yanıtlar bu güncellemenin bir parçası olacak. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Temizle" aracı, kullanıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmasına olanak tanıyacak.

    iOS 18.1 güncellemesi ayrıca kullanıcıların sadece bir açıklama yazarak Fotoğraflar uygulamasında bir Anılar filmi oluşturmasını sağlayacak. Telefon görüşmesi kaydı ve transkripsiyonu ile önemli bildirimlere öncelik veren "Kesintileri Azalt" adlı yeni bir Odaklanma modu sunacak.

    iOS 18.2'de Image Playground ve Genmoji tanıtılacak

    Apple şu anda iOS 18.2'yi şirket içinde test ediyor ve Apple Intelligence'ın Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için yerelleştirilmiş İngilizce olarak Aralık ayında yayınlanması planlanıyor. Bu sürümde iki Apple Intelligence özelliğinin tanıtılması bekleniyor.

    Image Playground ve Genmoji özellikleri iOS 18.2 de karşımıza çıkacak.Bunlardan ilki kullanıcıların uygulamaları içerisinde benzersiz görseller oluşturmasına olanak tanırken ikincisi doğrudan klavyeden özel emojiler oluşturulmasına yardımcı olacak.

    ChatGPT entegrasyonu ve gelecekteki güncellemeler

    Apple ayrıca yıl sonuna doğru ChatGPT'yi Siri ile entegre etmeyi planlıyor. Bu muhtemelen iOS 18.2 sürümüyle aynı zamana denk gelecek. Kullanıcının izniyle Siri, sorgulara ve istemlere ChatGPT yanıtlarını görüntüleyebilecek.

    Bu özellik, Apple'ın sistem genelindeki Yazma Araçları'na da entegre edilecek ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modelini kullanacağını söylüyor.

    Siri için bazı yapay zeka özellikleri iOS 18.3'te kullanıma sunulabilir

    iOS 18.3'ün Ocak ayında gelmesi beklenen küçük bir güncelleme olması bekleniyor ancak Apple Intelligence'a herhangi bir yeni özellik getirip getirmeyeceği henüz belirsiz. Gurman, Power On bülteninde Intelligence'ın bazı yeni Siri özelliklerinin iOS 18.3 güncellemesi için "değerlendirildiğini" belirtiyor.

    Ancak iOS 18.1'den sonraki en önemli güncelleme, kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve daha hassas uygulama bazlı kontroller gibi birçok yeni Siri özelliğini içerecek şekilde Mart 2025'te yayınlanması beklenen iOS 18.4 olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea 1.3 triger seti kaç binde değişir hazırlık sınavına girmezsek ne olur en iyi tava markası hakim mi daha üst savcı mı rüyalanmamak normal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520 i5-1235U
    Dell Vostro 3520 i5-1235U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız