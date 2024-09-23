İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence özelliklerinin yol haritası

iOS 18.1 hangi yeni özellikleri getirecek?
iOS 18.1'in halka açık beta sürümü yayınlandı. iOS 18.1 güncellemesi, Siri'nin özellikle takip isteklerini anlama ve konuşma hatalarını işleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca metin yeniden yazma, özetleme ve düzeltme için yazma araçları da tanıtılacak.
Mesajlar ve Mail gibi çeşitli uygulamalara ait bildirim özetleri ve bu uygulamalar içindeki önerilen yanıtlar bu güncellemenin bir parçası olacak. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Temizle" aracı, kullanıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmasına olanak tanıyacak.
iOS 18.1 güncellemesi ayrıca kullanıcıların sadece bir açıklama yazarak Fotoğraflar uygulamasında bir Anılar filmi oluşturmasını sağlayacak. Telefon görüşmesi kaydı ve transkripsiyonu ile önemli bildirimlere öncelik veren "Kesintileri Azalt" adlı yeni bir Odaklanma modu sunacak.
iOS 18.2'de Image Playground ve Genmoji tanıtılacak
Apple şu anda iOS 18.2'yi şirket içinde test ediyor ve Apple Intelligence'ın Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için yerelleştirilmiş İngilizce olarak Aralık ayında yayınlanması planlanıyor. Bu sürümde iki Apple Intelligence özelliğinin tanıtılması bekleniyor.
Image Playground ve Genmoji özellikleri iOS 18.2 de karşımıza çıkacak.Bunlardan ilki kullanıcıların uygulamaları içerisinde benzersiz görseller oluşturmasına olanak tanırken ikincisi doğrudan klavyeden özel emojiler oluşturulmasına yardımcı olacak.
ChatGPT entegrasyonu ve gelecekteki güncellemeler
Apple ayrıca yıl sonuna doğru ChatGPT'yi Siri ile entegre etmeyi planlıyor. Bu muhtemelen iOS 18.2 sürümüyle aynı zamana denk gelecek. Kullanıcının izniyle Siri, sorgulara ve istemlere ChatGPT yanıtlarını görüntüleyebilecek.
Bu özellik, Apple'ın sistem genelindeki Yazma Araçları'na da entegre edilecek ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modelini kullanacağını söylüyor.
Siri için bazı yapay zeka özellikleri iOS 18.3'te kullanıma sunulabilir
iOS 18.3'ün Ocak ayında gelmesi beklenen küçük bir güncelleme olması bekleniyor ancak Apple Intelligence'a herhangi bir yeni özellik getirip getirmeyeceği henüz belirsiz. Gurman, Power On bülteninde Intelligence'ın bazı yeni Siri özelliklerinin iOS 18.3 güncellemesi için "değerlendirildiğini" belirtiyor.
Ancak iOS 18.1'den sonraki en önemli güncelleme, kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve daha hassas uygulama bazlı kontroller gibi birçok yeni Siri özelliğini içerecek şekilde Mart 2025'te yayınlanması beklenen iOS 18.4 olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)