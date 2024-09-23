İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence özelliklerinin yol haritası

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yapay zeka özelliklerinin ilk partisi, ekim ayında yayınlanması planlanan iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte tanıtılacak. Bu gelişmiş özellikler iPhone 15 Pro modellerive tüm iPhone 16 varyantlarıyla uyumlu olacak. Kullanıcıların bu özelliklere erişebilmeleri için başlangıçta cihazlarının ve Siri'nin dilini ABD İngilizcesine ayarlamaları gerekecek.

iOS 18.1 hangi yeni özellikleri getirecek?

iOS 18.1'in halka açık beta sürümü yayınlandı. iOS 18.1 güncellemesi, Siri'nin özellikle takip isteklerini anlama ve konuşma hatalarını işleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca metin yeniden yazma, özetleme ve düzeltme için yazma araçları da tanıtılacak.

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Mesajlar ve Mail gibi çeşitli uygulamalara ait bildirim özetleri ve bu uygulamalar içindeki önerilen yanıtlar bu güncellemenin bir parçası olacak. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Temizle" aracı, kullanıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmasına olanak tanıyacak.

iOS 18.1 güncellemesi ayrıca kullanıcıların sadece bir açıklama yazarak Fotoğraflar uygulamasında bir Anılar filmi oluşturmasını sağlayacak. Telefon görüşmesi kaydı ve transkripsiyonu ile önemli bildirimlere öncelik veren "Kesintileri Azalt" adlı yeni bir Odaklanma modu sunacak.

iOS 18.2'de Image Playground ve Genmoji tanıtılacak

Apple şu anda iOS 18.2'yi şirket içinde test ediyor ve Apple Intelligence'ın Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için yerelleştirilmiş İngilizce olarak Aralık ayında yayınlanması planlanıyor. Bu sürümde iki Apple Intelligence özelliğinin tanıtılması bekleniyor.

Image Playground ve Genmoji özellikleri iOS 18.2 de karşımıza çıkacak.Bunlardan ilki kullanıcıların uygulamaları içerisinde benzersiz görseller oluşturmasına olanak tanırken ikincisi doğrudan klavyeden özel emojiler oluşturulmasına yardımcı olacak.

ChatGPT entegrasyonu ve gelecekteki güncellemeler

Apple ayrıca yıl sonuna doğru ChatGPT'yi Siri ile entegre etmeyi planlıyor. Bu muhtemelen iOS 18.2 sürümüyle aynı zamana denk gelecek. Kullanıcının izniyle Siri, sorgulara ve istemlere ChatGPT yanıtlarını görüntüleyebilecek.

Bu özellik, Apple'ın sistem genelindeki Yazma Araçları'na da entegre edilecek ve kullanıcıların metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. Apple, ChatGPT'nin platformlarında OpenAI'nin en son GPT-4o modelini kullanacağını söylüyor.

Siri için bazı yapay zeka özellikleri iOS 18.3'te kullanıma sunulabilir

iOS 18.3'ün Ocak ayında gelmesi beklenen küçük bir güncelleme olması bekleniyor ancak Apple Intelligence'a herhangi bir yeni özellik getirip getirmeyeceği henüz belirsiz. Gurman, Power On bülteninde Intelligence'ın bazı yeni Siri özelliklerinin iOS 18.3 güncellemesi için "değerlendirildiğini" belirtiyor.

Ancak iOS 18.1'den sonraki en önemli güncelleme, kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve daha hassas uygulama bazlı kontroller gibi birçok yeni Siri özelliğini içerecek şekilde Mart 2025'te yayınlanması beklenen iOS 18.4 olacak.

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