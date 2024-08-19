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    Apple, iPhone 16 Pro’nun yeni rengi oldukça iddialı bir isim ve tonla gelecek

    Apple kullanıcılarının heyecanla bekledikleri iPhone 16 serisine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar, iPhone 16 Pro’nun yeni renk seçeneğini ortaya koyuyor.

    Apple, iPhone 16 Pro’nun yeni renk seçeneği bu isimle gelecek Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine dair yeni bir sızıntı, cihazların kamera lens halkalarını ve renk seçeneklerini ortaya koydu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, daha önce sızdırılan renk seçeneklerini yeniden doğrularken, aynı zamanda yeni bir bronz rengin de detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.

    Yeni modellerde Rose Gold seçeneği olmayabilir

    Sızıntının kaynağı, Apple ürünlerine dair güvenilir sızıntılarıyla bilinen Majin Bu hesabı. Bu yeni renk, “Çöl Titanyumu” olarak adlandırılıyor ve Majin Bu bu rengi “koyu altın tonunda” olarak tanımlıyor. Ayrıca, bu rengin iPhone 14 Pro'nun Derin Mor rengi kadar belirgin ve derin olacağını belirtiyor. Söz konusu “Çöl Titanyumu” rengi, iPhone 15 Pro serisindeki “Mavi Titanyum” renginin yerini alacak ve Beyaz Titanyum, Siyah Titanyum ve Doğal Titanyum ile birlikte sunulacak. Bu yılın Siyah Titanyum renginin çok daha koyu bir tonla, Doğal Titanyum'un ise daha gri bir bitişle geleceği öne sürülüyor.

    Birkaç ay önce, iPhone 16 Pro modellerinin paslanmaz çelik yüzeylerde olduğu gibi, cilalı bir kaplamaya sahip olacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Kamera lens halkalarına ait bu yeni sızıntılar, bu iddiaları destekler nitelikte. Önceki raporlar, iPhone 16 Pro’nun “Rose Gold” (Gül Altını) gibi bir renkle geleceğini öne sürse de, bu ikinci sızıntı daha çok bronz tonlarına odaklanıyor ve ilk raporların yanlış olduğunu düşündürüyor.

    Sonuç olarak, Rose Gold renginin gelmeyecek olması bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir, ancak bronz bir görünüme sahip “Çöl Titanyumu” rengi de oldukça ilgi çekici olabilir. Geçtiğimiz hafta sızdırılan görüntüler çok beğenilmese de, Apple'ın resmi tanıtımıyla birlikte bu rengin daha iyi bir izlenim bırakması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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