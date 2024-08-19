Apple, iPhone 16 Pro’nun yeni rengi oldukça iddialı bir isim ve tonla gelecek

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Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine dair yeni bir sızıntı, cihazların kamera lens halkalarını ve renk seçeneklerini ortaya koydu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, daha önce sızdırılan renk seçeneklerini yeniden doğrularken, aynı zamanda yeni bir bronz rengin de detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.

Yeni modellerde Rose Gold seçeneği olmayabilir

Sızıntının kaynağı, Apple ürünlerine dair güvenilir sızıntılarıyla bilinen Majin Bu hesabı. Bu yeni renk, “Çöl Titanyumu” olarak adlandırılıyor ve Majin Bu bu rengi “koyu altın tonunda” olarak tanımlıyor. Ayrıca, bu rengin iPhone 14 Pro'nun Derin Mor rengi kadar belirgin ve derin olacağını belirtiyor. Söz konusu “Çöl Titanyumu” rengi, iPhone 15 Pro serisindeki “Mavi Titanyum” renginin yerini alacak ve Beyaz Titanyum, Siyah Titanyum ve Doğal Titanyum ile birlikte sunulacak. Bu yılın Siyah Titanyum renginin çok daha koyu bir tonla, Doğal Titanyum'un ise daha gri bir bitişle geleceği öne sürülüyor.

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Birkaç ay önce, iPhone 16 Pro modellerinin paslanmaz çelik yüzeylerde olduğu gibi, cilalı bir kaplamaya sahip olacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Kamera lens halkalarına ait bu yeni sızıntılar, bu iddiaları destekler nitelikte. Önceki raporlar, iPhone 16 Pro’nun “Rose Gold” (Gül Altını) gibi bir renkle geleceğini öne sürse de, bu ikinci sızıntı daha çok bronz tonlarına odaklanıyor ve ilk raporların yanlış olduğunu düşündürüyor.

Sonuç olarak, Rose Gold renginin gelmeyecek olması bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir, ancak bronz bir görünüme sahip “Çöl Titanyumu” rengi de oldukça ilgi çekici olabilir. Geçtiğimiz hafta sızdırılan görüntüler çok beğenilmese de, Apple'ın resmi tanıtımıyla birlikte bu rengin daha iyi bir izlenim bırakması bekleniyor.

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Apple, iPhone 16 Pro’nun yeni renk seçeneği bu isimle gelecek