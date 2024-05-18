iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor: İşte detaylar

Apple'ı yakından takip eden analist Ming-Chi Kuo'nun tedarik zinciri araştırmalarına göre, iPhone 16 Pro Max'te daha yüksek enerji yoğunluğuna (Wh/kg) sahip bir pil kullanılacak. Peki bu gelişme akıllı telefon için ne gibi avantajlar sağlayabilir?
İki senaryo var, Apple hangisini seçecek?
Daha yüksek enerji yoğunluğu, aynı batarya boyutunda daha uzun pil ömrü sunulmasına olanak tanıyabilir. İkinci olasılık ise aynı pil ömrünün daha küçük bir batarya ile sunulması. Tüketiciler tercihini ilk seçenekten yana kullanacak olsa da Apple, pil boyutunu küçülterek ağırlığı azaltmayı tercih edebilir.
Aynı zamanda bu tür paslanmaz çelik muhafazalı pillerin akıllı telefonlardan çıkarılması daha kolay. Dolayısı ile bu durum Apple'ın Avrupa Birliği'nin geri dönüşüm yönetmeliklerine uymasına yardımcı olacak. iPhone 16 serisinin Eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.