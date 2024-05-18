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    iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor: İşte detaylar

    iPhone 16 serisi için geri sayıma geçilirken cihazlarla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Son olarak iPhone 16 Pro Max'in daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir batarya içereceği ortaya çıktı
    iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen iPhone 16 Pro Max'in çıkışına daha aylar var ancak şimdiden heyecan verici sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Önemli bir kaynaktan gelen son bilgilere göre cihaz pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilecek bir teknolojiye sahip olacak.

    Apple'ı yakından takip eden analist Ming-Chi Kuo'nun tedarik zinciri araştırmalarına göre, iPhone 16 Pro Max'te daha yüksek enerji yoğunluğuna (Wh/kg) sahip bir pil kullanılacak. Peki bu gelişme akıllı telefon için ne gibi avantajlar sağlayabilir?

    iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor Tam Boyutta Gör

    İki senaryo var, Apple hangisini seçecek?

    Daha yüksek enerji yoğunluğu, aynı batarya boyutunda daha uzun pil ömrü sunulmasına olanak tanıyabilir. İkinci olasılık ise aynı pil ömrünün daha küçük bir batarya ile sunulması. Tüketiciler tercihini ilk seçenekten yana kullanacak olsa da Apple, pil boyutunu küçülterek ağırlığı azaltmayı tercih edebilir.

    iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak Apple'ın aşırı ısınmayı önlemek için ilk defa paslanmaz çelik pil muhafazası kullanacağı söyleniyor. Paslanmaz çelik ısıyı alüminyum kadar iyi dağıtmasa da, korozyona karşı daha dayanıklı. Yeni paslanmaz çelik pil kutusunun Xinwei Communications tarafından tedarik edilebileceğine yönelik bilgiler var.

    Aynı zamanda bu tür paslanmaz çelik muhafazalı pillerin akıllı telefonlardan çıkarılması daha kolay. Dolayısı ile bu durum Apple'ın Avrupa Birliği'nin geri dönüşüm yönetmeliklerine uymasına yardımcı olacak. iPhone 16 serisinin Eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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