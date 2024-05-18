iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Merakla beklenen iPhone 16 Pro Max'in çıkışına daha aylar var ancak şimdiden heyecan verici sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Önemli bir kaynaktan gelen son bilgilere göre cihaz pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilecek bir teknolojiye sahip olacak.

Apple bizi kandırıyor mu? iPhone 15 serisi pil deneyimlerimiz! 1 gün önce eklendi

Apple'ı yakından takip eden analist Ming-Chi Kuo'nun tedarik zinciri araştırmalarına göre, iPhone 16 Pro Max'te daha yüksek enerji yoğunluğuna (Wh/kg) sahip bir pil kullanılacak. Peki bu gelişme akıllı telefon için ne gibi avantajlar sağlayabilir?

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İki senaryo var, Apple hangisini seçecek?

Daha yüksek enerji yoğunluğu, aynı batarya boyutunda daha uzun pil ömrü sunulmasına olanak tanıyabilir. İkinci olasılık ise aynı pil ömrünün daha küçük bir batarya ile sunulması. Tüketiciler tercihini ilk seçenekten yana kullanacak olsa da Apple, pil boyutunu küçülterek ağırlığı azaltmayı tercih edebilir.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak Apple'ın aşırı ısınmayı önlemek için ilk defa paslanmaz çelik pil muhafazası kullanacağı söyleniyor. Paslanmaz çelik ısıyı alüminyum kadar iyi dağıtmasa da, korozyona karşı daha dayanıklı. Yeni paslanmaz çelik pil kutusunun Xinwei Communications tarafından tedarik edilebileceğine yönelik bilgiler var.

Aynı zamanda bu tür paslanmaz çelik muhafazalı pillerin akıllı telefonlardan çıkarılması daha kolay. Dolayısı ile bu durum Apple'ın Avrupa Birliği'nin geri dönüşüm yönetmeliklerine uymasına yardımcı olacak. iPhone 16 serisinin Eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor