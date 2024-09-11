Apple etkiliğinde 09.41 detayı: İşte sebebi

Apple, yakın zamanda Glowtime etkinliğinde en son donanım yeniliklerini tanıttı. Bunlar arasında yeni iPhone 16 serisi de yer alıyor. Apple, bu cihazların yanı sıra Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods (4. nesil) modellerini de tanıttı. Şirketin tanıtım materyallerinde ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.
Tarihi öneme sahip bir gelenek olarak kabul ediliyor
Elektronik cihazlarda saat sürekli olarak 09:41 olarak gösteriliyor. Bu durum ise akıllara şu soruyu getirdi: Neden 09:41? Aslında Apple'ın tanıtım görsellerindeki cihazlarda sürekli olarak 09:41'i kullanması rastgele bir tercih değil. Bu uygulamanın kökeni şirketin kurucusu Steve Jobs'a kadar uzanıyor.
Eski Apple yöneticilerinden Scott Forstall'a göre 09:41, 2007 yılında ilk iPhone'un tanıtımı için yapılan provalar sırasında ortaya çıktı. Jobs'un, açılış konuşması sırasında cihazı tam olarak saat 09:42'de tanıtmayı hedeflediği bildirildi. Gerçekte ortaya çıkış biraz daha sonra gerçekleşmiş olsa da provalar sırasında iPhone'daki 09:41 zamanlaması hedef zaman olarak kullanıldı.
Bu sayede ürün demosunun planlanan sunum takvimiyle mükemmel bir şekilde uyumlu olması sağlandı. iPhone'un piyasaya sürülmesindeki başarının ardından 09:41 zaman ayarı sonraki Apple ürünlerinin pazarlama materyallerinde de kendine yer buldu. Bu uygulama, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 16 serisinde de kendini gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.