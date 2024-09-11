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Apple, yakın zamanda Glowtime etkinliğinde en son donanım yeniliklerini tanıttı. Bunlar arasında yeni iPhone 16 serisi de yer alıyor. Apple, bu cihazların yanı sıra Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods (4. nesil) modellerini de tanıttı. Şirketin tanıtım materyallerinde ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.

Tarihi öneme sahip bir gelenek olarak kabul ediliyor

Elektronik cihazlarda saat sürekli olarak 09:41 olarak gösteriliyor. Bu durum ise akıllara şu soruyu getirdi: Neden 09:41? Aslında Apple'ın tanıtım görsellerindeki cihazlarda sürekli olarak 09:41'i kullanması rastgele bir tercih değil. Bu uygulamanın kökeni şirketin kurucusu Steve Jobs'a kadar uzanıyor.

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Eski Apple yöneticilerinden Scott Forstall'a göre 09:41, 2007 yılında ilk iPhone'un tanıtımı için yapılan provalar sırasında ortaya çıktı. Jobs'un, açılış konuşması sırasında cihazı tam olarak saat 09:42'de tanıtmayı hedeflediği bildirildi. Gerçekte ortaya çıkış biraz daha sonra gerçekleşmiş olsa da provalar sırasında iPhone'daki 09:41 zamanlaması hedef zaman olarak kullanıldı.

Bu sayede ürün demosunun planlanan sunum takvimiyle mükemmel bir şekilde uyumlu olması sağlandı. iPhone'un piyasaya sürülmesindeki başarının ardından 09:41 zaman ayarı sonraki Apple ürünlerinin pazarlama materyallerinde de kendine yer buldu. Bu uygulama, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 16 serisinde de kendini gösterdi.

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Apple etkiliğinde 09.41 detayı: İşte sebebi