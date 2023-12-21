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    Anlık Bildirim

    iOS 18 kodunda ortaya çıktı: Tüm iPhone 16 modelleri aynı işlemci ile geliyor

    iOS 18'in erken geliştirme sürümünde 2024 iPhone 16 serisinin işlemci detayları ortaya çıktı. Apple'ın Pro olmayan modellerde eski işlemciyi kullanma yönündeki uygulaması son bulacak gibi görünüyor.
    iphone 16 & 16 pro apple a18 işlemci Tam Boyutta Gör
    Crystal kod adlı iOS 18’in erken sürümünde kodlar arasında yeni çıkacak iPhone modellerine rastlandı. Bu sene de iPhone Ultra modeli gelmeyecek. iPhone 16 ailesi, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinden oluşacak. İlginç olan, 2024 iPhone’ların A18 işlemci ile gelecek olması detayı. Apple, bu sefer Pro ve düz modellerde işlemci ayrımına gitmeyecek gibi duruyor.

    Tüm modellerde Apple A18 işlemci

    iPhone 15, iPhone 14 Pro’nun A16 işlemcisini alırken, iPhone 15 Pro yeni A17 Pro işlemciyi almıştı. Apple, bu ayrımı geçen seneki modellerde de yaptı ancak 2024’te çok tepki alan bu uygulamasından vazgeçebilir. iOS 18’in erken sürümüne erişmeyi ulaşan kaynaklara göre kodlar arasında tüm iPhone 16 modellerinin aynı işlemciyi paylaştıkları keşfedildi. Yani A18 çipi, yalnızca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te değil, baz model olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta da olacak. Tabii ki Apple, A18 ve A18 Pro olarak isimlendirebilir.

    İşletim sistemi, A18 çipinin yanı sıra iPhone 16 serisi için planlanmış Broadcom WiFi ve Bluetooth modülüne de referanslar içeriyor ancak bunun ötesinde daha fazla detay içermiyor. İşletim sistemi, farklı donanım bileşenleriyle ilgili kod adları içerse de iOS 17 ile karşılaştırıldığında kayda değer herhangi bir değişiklik içeremeyecek kadar erken bir geliştirme aşamasında olması nedeniyle dikkate değer ek bir bilgi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 11 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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