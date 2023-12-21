iOS 18 kodunda ortaya çıktı: Tüm iPhone 16 modelleri aynı işlemci ile geliyor

Tüm modellerde Apple A18 işlemci
iPhone 15, iPhone 14 Pro’nun A16 işlemcisini alırken, iPhone 15 Pro yeni A17 Pro işlemciyi almıştı. Apple, bu ayrımı geçen seneki modellerde de yaptı ancak 2024’te çok tepki alan bu uygulamasından vazgeçebilir. iOS 18’in erken sürümüne erişmeyi ulaşan kaynaklara göre kodlar arasında tüm iPhone 16 modellerinin aynı işlemciyi paylaştıkları keşfedildi. Yani A18 çipi, yalnızca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te değil, baz model olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta da olacak. Tabii ki Apple, A18 ve A18 Pro olarak isimlendirebilir.
İşletim sistemi, A18 çipinin yanı sıra iPhone 16 serisi için planlanmış Broadcom WiFi ve Bluetooth modülüne de referanslar içeriyor ancak bunun ötesinde daha fazla detay içermiyor. İşletim sistemi, farklı donanım bileşenleriyle ilgili kod adları içerse de iOS 17 ile karşılaştırıldığında kayda değer herhangi bir değişiklik içeremeyecek kadar erken bir geliştirme aşamasında olması nedeniyle dikkate değer ek bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.