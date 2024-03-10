iPhone 16 Pro’nun taslak çizimi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dikkat çekici iPhone 15 serisinin ardından Apple, 2024 yılının eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisine odaklanmaya başladı. Birçok yeniliğe sahip olması beklenen bu seriden önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor.

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iPhone 16 Pro nasıl görünecek?

Mobil teknoloji dünyasında güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan 91mobiles, Apple’ın yeni nesil Pro iPhone modelinin CAD çizimlerini paylaştı. Bu çizimler, iPhone 16 Pro’nun yenilenen tasarımını gözler önüne seriyor. Tasarımdan görüldüğü üzere bu cihaz, güç tuşunun altında ek bir tuşa sahip olacak ve bu tuş, kamera işlevleri ile ilgilenecek. “Capture” olarak adlandırılması beklenen bu tuş kamera için ek özelliklere sahip olacak. Böylece iPhone 15 Pro serisinde gördüğümüz aksiyon tuşu, kamera fonksiyonları dışında işlevler için daha kolay kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni Pro modelin CAD çizimleri, kamera tuşu dışında ciddi yenilikler içermiyor. Ayrıca bu görseller, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni arka kamera tasarımını da yalanlar nitelikte. 91mobiles, bu görsellerin dışında yeni iPhone 16 Pro’nun boyutlarını da detaylandırdı. Rapora göre cihaz, 149.6x71.4x8.4mm boyutlarına sahip olacak. Yapay zeka özelliklerine sahip olması beklenen yeni iPhone 16 serisi muhtemelen eylül ayında tanıtılacak.

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iPhone 16 Pro'nun tasarımı detaylanıyor