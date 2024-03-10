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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro’nun taslak çizimi ortaya çıktı

    2024 yılına girmemiz ile gözler Appel’ın iPhone 16 serisine çevrildi. Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen serinin üst seviye üyesi iPhone 16 Pro’nun taslak çizimi ortaya çıktı.
    iPhone 16 Pro CAD çizimi Tam Boyutta Gör
    Dikkat çekici iPhone 15 serisinin ardından Apple, 2024 yılının eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisine odaklanmaya başladı. Birçok yeniliğe sahip olması beklenen bu seriden önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor.

    iPhone 16 Pro nasıl görünecek?

    Mobil teknoloji dünyasında güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan 91mobiles, Apple’ın yeni nesil Pro iPhone modelinin CAD çizimlerini paylaştı. Bu çizimler, iPhone 16 Pro’nun yenilenen tasarımını gözler önüne seriyor. Tasarımdan görüldüğü üzere bu cihaz, güç tuşunun altında ek bir tuşa sahip olacak ve bu tuş, kamera işlevleri ile ilgilenecek. “Capture” olarak adlandırılması beklenen bu tuş kamera için ek özelliklere sahip olacak. Böylece iPhone 15 Pro serisinde gördüğümüz aksiyon tuşu, kamera fonksiyonları dışında işlevler için daha kolay kullanılabilecek.

    iPhone 16 Pro tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni Pro modelin CAD çizimleri, kamera tuşu dışında ciddi yenilikler içermiyor. Ayrıca bu görseller, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni arka kamera tasarımını da yalanlar nitelikte. 91mobiles, bu görsellerin dışında yeni iPhone 16 Pro’nun boyutlarını da detaylandırdı. Rapora göre cihaz, 149.6x71.4x8.4mm boyutlarına sahip olacak. Yapay zeka özelliklerine sahip olması beklenen yeni iPhone 16 serisi muhtemelen eylül ayında tanıtılacak.
    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/03/08/iphone-16-pro-cad-files/ https://www.macrumors.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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