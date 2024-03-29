Tam Boyutta Gör Samsung başta olmak üzere katlanabilir telefon pazarı hızla yükselirken, Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Dolayısıyla tüm dikkatler, katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağına çevrildi. Ancak son haberler kullanıcıları biraz üzebilir. Analistlere göre Apple'ın katlanabilir iPhone'u bir kez daha ertelendi.

Katlanabilir iPhone 2027 yılına ertelendi

Hatırlayanlar olacaktır, katlanabilir iPhone'a dair geçtiğimiz aylarda da bazı olumsuz haberler gündeme gelmişti. Öyle ki ortaya atılan iddialara göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durdurulmuştu. Kore'den gelen yeni bir raporda ise, katlanabilir iPhone lansmanının 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine kadar ertelendiği belirtildi.

Ertelemenin nedeni ise paylaşılmadı. Ancak söylentiler Apple'ın şirket içi bir personel ayarlaması yaptığı ve daha önce Vision Pro üzerinde çalışan personelin katlanabilir cihaz projesine aktarıldığı yönünde. Bu arada Apple'ın katlanabilir iPhone sürecinin ilk aşamalarında olduğu söyleniyor. Buna göre dikey katlanabilir sürümde, 6 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik bir ana ekran bulunacak.

Yeni iPad Air ve iPad Pro'nun çıkış tarihi paylaşıldı 4 sa. önce eklendi

Digitimes'a göre Apple, şu anda LG Display (LGD) ve Samsung Display (SDC) ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca şirketin katı kalite standartları halen aşılabilmiş değil. Öyle ki bunlar arasında iPhone'ların yarısı kadar kalınlık, tamamen pürüzsüz yüzey ve dayanıklılık gibi yükseltmeler yer alıyor. Üstelik Apple'ın katlama kırışıklığini azaltacak gömülü esnek paneller gibi yeni patentler üzerinde çalıştığını da hatırlatalım. Ancak her halükarda, katlanabilir iPhone için uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone tekrar ertelendi: İşte muhtemel çıkış tarihi