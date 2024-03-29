Katlanabilir iPhone tekrar ertelendi: İşte muhtemel çıkış tarihi

Katlanabilir iPhone 2027 yılına ertelendi
Hatırlayanlar olacaktır, katlanabilir iPhone'a dair geçtiğimiz aylarda da bazı olumsuz haberler gündeme gelmişti. Öyle ki ortaya atılan iddialara göre Samsung Display tarafından tedarik edilen prototip ekranlar katı kalite standartlarını karşılayamadı ve proje geçici olarak durdurulmuştu. Kore'den gelen yeni bir raporda ise, katlanabilir iPhone lansmanının 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine kadar ertelendiği belirtildi.
Ertelemenin nedeni ise paylaşılmadı. Ancak söylentiler Apple'ın şirket içi bir personel ayarlaması yaptığı ve daha önce Vision Pro üzerinde çalışan personelin katlanabilir cihaz projesine aktarıldığı yönünde. Bu arada Apple'ın katlanabilir iPhone sürecinin ilk aşamalarında olduğu söyleniyor. Buna göre dikey katlanabilir sürümde, 6 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik bir ana ekran bulunacak.
Digitimes'a göre Apple, şu anda LG Display (LGD) ve Samsung Display (SDC) ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca şirketin katı kalite standartları halen aşılabilmiş değil. Öyle ki bunlar arasında iPhone'ların yarısı kadar kalınlık, tamamen pürüzsüz yüzey ve dayanıklılık gibi yükseltmeler yer alıyor. Üstelik Apple'ın katlama kırışıklığini azaltacak gömülü esnek paneller gibi yeni patentler üzerinde çalıştığını da hatırlatalım. Ancak her halükarda, katlanabilir iPhone için uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...