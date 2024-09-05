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    iPhone 16 Pro'yu düz modellerden ayıracak özellikler

    Apple, 9 Eylül'de yeni iPhone'ları tanıtacak. Bu yıl iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'i düz modellerle benzerlik gösterse de birkaç farklı avantaj sunacak.           

    Apple Eylül etkinliğine “It’s Glowtime” sayılı günler kaldı. Yeni Apple Watch Series 10, AirPods 4 gibi başka cihazlar tanıtılacak olsa da iPhone 16 serisi öne çıkacak. Özellikle iPhone 16 Pro modelerin düz modellerden ne gibi farklılıkları olacak merak konusu.

    Daha büyük ekran

    iPhone 16 Pro ekranı kaç inç Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha büyük ekranları ile dikkat çekecek. iPhone 16 Pro ekranı 6.1 inç’ten 6.3 inçe çıkarken, iPhone 16 Pro Max’in ekranı 6.7 inç’ten 6.9 inç’e çıkacak. Düz modellerde bir değişiklik yok; iPhone 16 6.1 inç, iPhone 16 Plus 6.7 inç ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan ProMotion, Pro modellere özel olmaya devam edecek.

    Titanyum tasarım

    iphone 16 pro titanyum tasarım Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro ile paslanmaz çelik yerine titanyumdan yepyeni bir tasarım tanıttı. Cam arka yüzeye sahip titanyum tasarım bu yıl da Pro modellere özel olacak. iPhone 16 ve 16 Plus, önceki nesil gibi alüminyum tasarım kullanacak. Yeri gelmişken, Apple’ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te yeni altın renk (çöl titanyum, bronz da olabilir) seçeneğini getireceği söyleniyor. Yeni renk, mavi titanyumun yerine geçebilir.

    Kamera yükseltmeleri

    iPhone 16 & 16 Pro Max kamerası Tam Boyutta Gör
    Her zamanki gibi, iPhone 16’da iki kamera (birincil ve ultra geniş) bulunurken, iPhone 16 Pro’da üç kamera (ana, ultra geniş ve telefoto) bulunacak. iPhone 15 Pro Max’e özel olan 5x telefoto kamera iPhone 16 Pro’ya gelecek. Bu, en iyi kamera sistemi için en büyük iPhone gerekliliğini ortadan kaldıracak. iPhone 16 Pro ayrıca 48MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Düz modellerde yine 12MP ultra geniş kamera olacak.

    Daha hızlı performans

    iphone 16 işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Phone 16 ve iPhone 16 Pro’da A18 çip kullanacağı söyleniyor. Ancak iPhone 16 Pro, A18 Pro işlemcisiyle daha güçlü olacak. A18 Pro’nun 6 çekirdek GPU, A18’in 5 çekirdek GPU’ya sahip olması bekleniyor. A18 Pro’nun ayrıca çok daha güçlü Neural Engine’e sahip olacağı bildiriliyor.

    Düz iPhone 16 modelleriyle iPhone 16 Pro’larda ortak olan şeyse; kameraya hızlı erişim sağlayacak Yakalama butonu. iPhone 15 Pro’lara özel olan Eylem düğmesi de bu yıl tüm modellerde olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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