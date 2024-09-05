iPhone 16 Pro'yu düz modellerden ayıracak özellikler

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Apple Eylül etkinliğine “It’s Glowtime” sayılı günler kaldı. Yeni Apple Watch Series 10, AirPods 4 gibi başka cihazlar tanıtılacak olsa da iPhone 16 serisi öne çıkacak. Özellikle iPhone 16 Pro modelerin düz modellerden ne gibi farklılıkları olacak merak konusu.

Daha büyük ekran

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha büyük ekranları ile dikkat çekecek. iPhone 16 Pro ekranı 6.1 inç’ten 6.3 inçe çıkarken, iPhone 16 Pro Max’in ekranı 6.7 inç’ten 6.9 inç’e çıkacak. Düz modellerde bir değişiklik yok; iPhone 16 6.1 inç, iPhone 16 Plus 6.7 inç ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan ProMotion, Pro modellere özel olmaya devam edecek.

Titanyum tasarım

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro ile paslanmaz çelik yerine titanyumdan yepyeni bir tasarım tanıttı. Cam arka yüzeye sahip titanyum tasarım bu yıl da Pro modellere özel olacak. iPhone 16 ve 16 Plus, önceki nesil gibi alüminyum tasarım kullanacak. Yeri gelmişken, Apple’ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te yeni altın renk (çöl titanyum, bronz da olabilir) seçeneğini getireceği söyleniyor. Yeni renk, mavi titanyumun yerine geçebilir.

Kamera yükseltmeleri

Tam Boyutta Gör Her zamanki gibi, iPhone 16’da iki kamera (birincil ve ultra geniş) bulunurken, iPhone 16 Pro’da üç kamera (ana, ultra geniş ve telefoto) bulunacak. iPhone 15 Pro Max’e özel olan 5x telefoto kamera iPhone 16 Pro’ya gelecek. Bu, en iyi kamera sistemi için en büyük iPhone gerekliliğini ortadan kaldıracak. iPhone 16 Pro ayrıca 48MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Düz modellerde yine 12MP ultra geniş kamera olacak.

Daha hızlı performans

Tam Boyutta Gör Apple’ın Phone 16 ve iPhone 16 Pro’da A18 çip kullanacağı söyleniyor. Ancak iPhone 16 Pro, A18 Pro işlemcisiyle daha güçlü olacak. A18 Pro’nun 6 çekirdek GPU, A18’in 5 çekirdek GPU’ya sahip olması bekleniyor. A18 Pro’nun ayrıca çok daha güçlü Neural Engine’e sahip olacağı bildiriliyor.

Düz iPhone 16 modelleriyle iPhone 16 Pro’larda ortak olan şeyse; kameraya hızlı erişim sağlayacak Yakalama butonu. iPhone 15 Pro’lara özel olan Eylem düğmesi de bu yıl tüm modellerde olacak.

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iPhone 16 Pro'yu düz modellerden ayıracak özellikler