iPhone 16 etkinliğinde iPad mini 7 tanıtılabilir

iPad mini 7 gelebilir
Apple’ın sonbahar etkinliğinin önceki yıllardan farklı olacağı söyleniyor zira odak noktası Apple Intelligence olacak. Apple bundan sonra piyasaya çıkaracağı cihazlarını artık bu çerçeve içerisine yerleştirecek.
iPhone 16 serisinin tamamen Apple Intelligence ile geleceği belirtilirken iPad mini 7 de sürpriz yapabilir. Mark Gunman son dönemde pek çok Apple Store mağazasında iPad mini 6 modelinin stoklarının tükenmek üzere olduğunu belirtiyor.
3 yılı doldurduğu için iPad mini 6 rafa kalkabilir. Onun yerine Apple A17 Pro yongasına sahip iPad mini 7 modeli Apple Intelligence ile yerini alabilir. Ayrıca daha iyi kamera, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, daha fazla RAM görmemiz de mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.