iPhone 16 etkinliğinde iPad mini 7 tanıtılabilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın sonbahar etkinliğine sayılı günler kalırken analiz uzmanları da etkinlikte tanıtılacak cihazlar için tahminlerine devam ediyor. iPhone 16 serisi zaten etkinliğin başrolünde iken iPad mini 7 de sürpriz yapabilir.

iPad mini 7 gelebilir

Apple’ın sonbahar etkinliğinin önceki yıllardan farklı olacağı söyleniyor zira odak noktası Apple Intelligence olacak. Apple bundan sonra piyasaya çıkaracağı cihazlarını artık bu çerçeve içerisine yerleştirecek.

iPhone 16 ve 16 Pro modelleri 8 GB RAM ile gelecek 5 sa. önce eklendi

iPhone 16 serisinin tamamen Apple Intelligence ile geleceği belirtilirken iPad mini 7 de sürpriz yapabilir. Mark Gunman son dönemde pek çok Apple Store mağazasında iPad mini 6 modelinin stoklarının tükenmek üzere olduğunu belirtiyor.

3 yılı doldurduğu için iPad mini 6 rafa kalkabilir. Onun yerine Apple A17 Pro yongasına sahip iPad mini 7 modeli Apple Intelligence ile yerini alabilir. Ayrıca daha iyi kamera, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, daha fazla RAM görmemiz de mümkün.

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