iPhone 16 serisi büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek!

- iPhone 17, yeni tasarım ve gelişmiş AI özellikleriyle gelecek
- iPhone 16'da beklenen değişiklikler
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iPhone 17, yeni tasarım ve gelişmiş AI özellikleriyle gelecek
Kuo, iPhone 17 serisi piyasaya çıkana kadar Apple’ın kapsamlı yapay zeka özellikleri sunma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.
Apple, kullanıcıların beklediği tasarım değişikliğiyle birlikte GenAI ekosistemi ve uygulamalarını içeren yeni iPhone modellerini en erken 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Apple’ın rakiplerinin aksine üretken yapay zekayı cihazına entegre etmediğinden bu yıl iPhone satışlarının düşeceği tahmin ediliyor.
iPhone 16'da beklenen değişiklikler
iPhone 16 serisi için dikkate değer donanım değişikliklerinden biri, videoyla ilgili eylemler için yakala düğmesinin eklenmesi. Bu düğmenin sola veya sağa kaydırma hareketiyle başka işlevi, hafif basışla başka işlevi yerine getireceği söyleniyor. Ayrıca iPhone 16 Pro modelleri mevcut modellere göre daha büyük ekranla gelecek. iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olacak. Özetle tasarım noktasında yeni bir düğme ve daha büyük ekran dışında bir değişiklik olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.