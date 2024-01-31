Tam Boyutta Gör Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 modellerinde önemli tasarım değişikliği bekleyenler için üzücü haberi paylaştı. iPhone 16 serisi daha büyük ekran ve çeşitli işlevlere sahip yakalama düğmesinin öteside dikkate değer tasarım değişikliğiyle gelmeyecek.

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Kuo, iPhone 17 serisi piyasaya çıkana kadar Apple’ın kapsamlı yapay zeka özellikleri sunma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Apple, kullanıcıların beklediği tasarım değişikliğiyle birlikte GenAI ekosistemi ve uygulamalarını içeren yeni iPhone modellerini en erken 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Apple’ın rakiplerinin aksine üretken yapay zekayı cihazına entegre etmediğinden bu yıl iPhone satışlarının düşeceği tahmin ediliyor.

iPhone 16'da beklenen değişiklikler

iPhone 16 serisi için dikkate değer donanım değişikliklerinden biri, videoyla ilgili eylemler için yakala düğmesinin eklenmesi. Bu düğmenin sola veya sağa kaydırma hareketiyle başka işlevi, hafif basışla başka işlevi yerine getireceği söyleniyor. Ayrıca iPhone 16 Pro modelleri mevcut modellere göre daha büyük ekranla gelecek. iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olacak. Özetle tasarım noktasında yeni bir düğme ve daha büyük ekran dışında bir değişiklik olmayacak.

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iPhone 16 serisi büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek!