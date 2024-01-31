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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisi büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek!

    Kuo'ya göre, Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde ufak tasarımsal değişikliklere gidecek, asıl beklenen yenilikler iPhone 17 serisinde olacak.                
    apple iphone 16 tasarım değişikliği getirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 modellerinde önemli tasarım değişikliği bekleyenler için üzücü haberi paylaştı. iPhone 16 serisi daha büyük ekran ve çeşitli işlevlere sahip yakalama düğmesinin öteside dikkate değer tasarım değişikliğiyle gelmeyecek.

    iPhone 17, yeni tasarım ve gelişmiş AI özellikleriyle gelecek

    Kuo, iPhone 17 serisi piyasaya çıkana kadar Apple’ın kapsamlı yapay zeka özellikleri sunma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

    Apple, kullanıcıların beklediği tasarım değişikliğiyle birlikte GenAI ekosistemi ve uygulamalarını içeren yeni iPhone modellerini en erken 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Apple’ın rakiplerinin aksine üretken yapay zekayı cihazına entegre etmediğinden bu yıl iPhone satışlarının düşeceği tahmin ediliyor.

    iPhone 16'da beklenen değişiklikler

    iPhone 16 serisi için dikkate değer donanım değişikliklerinden biri, videoyla ilgili eylemler için yakala düğmesinin eklenmesi. Bu düğmenin sola veya sağa kaydırma hareketiyle başka işlevi, hafif basışla başka işlevi yerine getireceği söyleniyor. Ayrıca iPhone 16 Pro modelleri mevcut modellere göre daha büyük ekranla gelecek. iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olacak. Özetle tasarım noktasında yeni bir düğme ve daha büyük ekran dışında bir değişiklik olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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