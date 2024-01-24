Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro Max'in yeni ayrıntıları ortaya çıktı: İlk olacak

    Apple iPhone 16 serisinin özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak iPhone 16 Pro Max'in kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı. Üstelik bu bilgiler, güvenilir bir kaynaktan geliyor. 
    iPhone 16 Pro Max'in yeni özellikleri ortaya çıktı! İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 modellerini tanıtan Apple, hem temel hem de Pro serisinde kayda değer yükseltmeler ile karşımıza çıktı. iPhone 16 serisinde ise kritik değişiklikler olmayacağı söyleniyordu. Ancak son raporlar, bunun aksini gösteriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise iPhone 16 Pro Max'in kamera ve pil detayları sızdırıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    iPhone 16 Pro Max, kamera tasarımıyla ilk olabilir

    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 serisi özelinde yenilenen işlev tuşu ve yepyeni bir yakalama düğmesi üzerinde çalışıyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Digitalchatstation'a göre iPhone 16 Pro Max, çift katmanlı transistör teknolojisine sahip 48MP 1/1.14″ Sony IMX903 özelleştirilmiş ana sensöre sahip olacak. Üstelik bu sensörün, 14Bit ADC ve DCG desteği sunacağı belirtiliyor.

    Bunun zorlu aydınlatma koşullarında daha iyi performans ve daha profesyonel bir deneyime işaret ettiğini belirtelim.  Analist Ming-Chi Kuo ise,  Apple için bir ilk olan çift 48 MP sensör ve 12 MP telefoto lens yükseltmesinin altını çiziyor. Ancak iPhone 16 Pro'nun, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 120 mm tetra prizm telefoto kamerayı koruması muhtemel. Her iki telefonun ön yüzünde ise, 24MP 6P kamera sensörü bulunacak. 

    Bunun yanı sıra Apple A18 hakkında da bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Yonga setinin Qualcomm Snadpragon X75 modeme sahip olacağı söyleniyor. Böylece Wi-Fi 7 desteğine ek olarak 7,5 Gbps'e ulaşan indirme hızları sunulacak. Bir diğer yükseltme ise pil bölümünde. Özellikle grafen bazlı bir batarya ile 40W kablolu şarjın mümkün hale geleceği belirtiliyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    teknik servis programı ücretsiz ruhsata motor işletme fiyatı 2023 daihatsu terios yorum fiat bakım ücretleri 2023 lg mi dyson mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515MA-EJ679W
    ASUS X515MA-EJ679W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız