iPhone 16 Pro Max'in yeni ayrıntıları ortaya çıktı: İlk olacak

iPhone 16 Pro Max, kamera tasarımıyla ilk olabilir
Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 serisi özelinde yenilenen işlev tuşu ve yepyeni bir yakalama düğmesi üzerinde çalışıyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Digitalchatstation'a göre iPhone 16 Pro Max, çift katmanlı transistör teknolojisine sahip 48MP 1/1.14″ Sony IMX903 özelleştirilmiş ana sensöre sahip olacak. Üstelik bu sensörün, 14Bit ADC ve DCG desteği sunacağı belirtiliyor.
Bunun zorlu aydınlatma koşullarında daha iyi performans ve daha profesyonel bir deneyime işaret ettiğini belirtelim. Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple için bir ilk olan çift 48 MP sensör ve 12 MP telefoto lens yükseltmesinin altını çiziyor. Ancak iPhone 16 Pro'nun, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 120 mm tetra prizm telefoto kamerayı koruması muhtemel. Her iki telefonun ön yüzünde ise, 24MP 6P kamera sensörü bulunacak.
Bunun yanı sıra Apple A18 hakkında da bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Yonga setinin Qualcomm Snadpragon X75 modeme sahip olacağı söyleniyor. Böylece Wi-Fi 7 desteğine ek olarak 7,5 Gbps'e ulaşan indirme hızları sunulacak. Bir diğer yükseltme ise pil bölümünde. Özellikle grafen bazlı bir batarya ile 40W kablolu şarjın mümkün hale geleceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.