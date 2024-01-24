iPhone 16 Pro Max'in yeni ayrıntıları ortaya çıktı: İlk olacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 modellerini tanıtan Apple, hem temel hem de Pro serisinde kayda değer yükseltmeler ile karşımıza çıktı. iPhone 16 serisinde ise kritik değişiklikler olmayacağı söyleniyordu. Ancak son raporlar, bunun aksini gösteriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise iPhone 16 Pro Max'in kamera ve pil detayları sızdırıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

iPhone 16 Pro Max, kamera tasarımıyla ilk olabilir

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 serisi özelinde yenilenen işlev tuşu ve yepyeni bir yakalama düğmesi üzerinde çalışıyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Digitalchatstation'a göre iPhone 16 Pro Max, çift katmanlı transistör teknolojisine sahip 48MP 1/1.14″ Sony IMX903 özelleştirilmiş ana sensöre sahip olacak. Üstelik bu sensörün, 14Bit ADC ve DCG desteği sunacağı belirtiliyor.

Bunun zorlu aydınlatma koşullarında daha iyi performans ve daha profesyonel bir deneyime işaret ettiğini belirtelim. Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple için bir ilk olan çift 48 MP sensör ve 12 MP telefoto lens yükseltmesinin altını çiziyor. Ancak iPhone 16 Pro'nun, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 120 mm tetra prizm telefoto kamerayı koruması muhtemel. Her iki telefonun ön yüzünde ise, 24MP 6P kamera sensörü bulunacak.

iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Bunun yanı sıra Apple A18 hakkında da bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Yonga setinin Qualcomm Snadpragon X75 modeme sahip olacağı söyleniyor. Böylece Wi-Fi 7 desteğine ek olarak 7,5 Gbps'e ulaşan indirme hızları sunulacak. Bir diğer yükseltme ise pil bölümünde. Özellikle grafen bazlı bir batarya ile 40W kablolu şarjın mümkün hale geleceği belirtiliyor.

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iPhone 16 Pro Max'in yeni özellikleri ortaya çıktı! İlk olacak