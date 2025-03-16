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    Apple Intelligence bekleneni veremiyor, Siri gecikmesi satışları etkiledi

    Apple Intelligence yapay zekâ paketinin beklenen etkiyi yapamaması, iPhone satışlarını da etkiliyor. Apple bu yıl satışlarda bir miktar düşüş beklediğini tedarikçilerine iletti. 
    iPhone Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında fırtınalar koparan yapay zekâ trendine Apple’ın biraz geç katılmasının bedeli ağır oldu. Apple Intelligence paketinin dağıtımının çok uzun sürmesi ve sektördeki gelişmelere anında cevap verilemeyişi Apple’ı kara kara düşündürüyor. 

    Apple Intelligence sınıfta kaldı

    iOS 18 ile birlikte kullanıcılara sunulan Apple Intelligence, salt bir asistandan ziyade Galaxy AI paketinden hatırlayacağımız üzere pek çok özelliği bünyesinde barındıran bir paket olarak tasarlanmıştı. 

    Ne var ki donanım sorunları sebebiyle ilk etapta sadece iki telefona uyumlu oluşu, kişisel verilerin güvenliği nedeniyle Avrupa pazarına oldukça geç çıkışı ve nihayet Siri’nin umut vadeden güncellemesinin ertelenmesi Apple Intelligence için hayal kırıklığı oldu. 

    Analiz uzmanları Apple’ın yapay zekâ paketinin zayıf performansının farkında olduğunu ve yılın başlarında tedarik zincirine gönderilen bildirimlerde, satışlarda bir miktar düşüşe hazır olmalarını istediğini belirtiyor. Sadece iPhone 16 için değil iPhone 17 serisinde de Apple Intelligence paketinin bir fark yaratmayacağı görüşü hâkim. 

    Atı alan Üsküdar’ı geçer misali Google Gemini, Microsoft CoPilot, ChatGPT gibi sektör devleri çoktan en gelişmiş versiyonları kullanıma sundu. Samsung ise hızlı ve geniş bir yelpazede Galaxy AI paketini dağıtarak kullanıcıları sevindirdi. Bu faktörler Apple için ise rekabette geriye düşme anlamına geliyor. 
     

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