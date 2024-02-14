Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    iPhone 16 serisinin tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaşıldı. Yeni sızıntı, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve Pro Max modellerini bir araya getiriyor. Üstelik iPhone 16 SE serisi de yolda olabilir.
    iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 16 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm iPhone 16 modellerinin görüntüleri sızdırıldı.

    iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi

    Yeni görüntü, iPhone 16 ailesinde yer alacak beş modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max. Buradaki sürpriz ise, iPhone 16 SE ve 16 Plus SE modelleri diyebiliriz. Öyle ki yeni raporda, iki serinin stratejik bir biçimde birleşeceği belirtiliyor. Böylece Apple, tüketicilere farklı fiyat noktaları ve daha fazla seçenek sunmuş olacak. 

    iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Pro modellerde bulunan bazı özelliklerin temel ve Plus sürümlere ulaşması bekleniyor. Yukarıdaki görüntülerde ise, iPhone 16 SE ve SE Plus'ta hap şeklinde tek kamera kurulumu bulunduğunu görüyoruz. Üstelik her iki modele, dinamik ada, 60Hz ekran ve azaltılmış pil kapasitesi eşlik edecek. Standart 16 modelinde ise, 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. 

    Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sütümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde planlanıyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutlarında karşımıza çıkacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ErkanSYK +83 EmuDev +57 VerumTR +49 programmer_onur +38 huseyincarnege +35 thanatosus +28 Shiningeagles24 +27 babus0606 +24 fortune1905 +24 ahmet1905_47 +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    275 Kişi Okuyor (105 Üye, 170 Misafir) 17 Masaüstü 258 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4109 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 16, iphone 16 pro ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı336b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rgb led kumanda resetleme sunset overdrive türkçe yama izopropil asetilen nanocell mi oled mi profilo bulaşık makinesi arıza işaretleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız