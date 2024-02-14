Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 16 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm iPhone 16 modellerinin görüntüleri sızdırıldı.

iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi

Yeni görüntü, iPhone 16 ailesinde yer alacak beş modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max. Buradaki sürpriz ise, iPhone 16 SE ve 16 Plus SE modelleri diyebiliriz. Öyle ki yeni raporda, iki serinin stratejik bir biçimde birleşeceği belirtiliyor. Böylece Apple, tüketicilere farklı fiyat noktaları ve daha fazla seçenek sunmuş olacak.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Pro modellerde bulunan bazı özelliklerin temel ve Plus sürümlere ulaşması bekleniyor. Yukarıdaki görüntülerde ise, iPhone 16 SE ve SE Plus'ta hap şeklinde tek kamera kurulumu bulunduğunu görüyoruz. Üstelik her iki modele, dinamik ada, 60Hz ekran ve azaltılmış pil kapasitesi eşlik edecek. Standart 16 modelinde ise, 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız.

Mart ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri 1 gün önce eklendi

Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sütümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde planlanıyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutlarında karşımıza çıkacak.

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iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi! İşte tasarımı