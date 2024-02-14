iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi
Yeni görüntü, iPhone 16 ailesinde yer alacak beş modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max. Buradaki sürpriz ise, iPhone 16 SE ve 16 Plus SE modelleri diyebiliriz. Öyle ki yeni raporda, iki serinin stratejik bir biçimde birleşeceği belirtiliyor. Böylece Apple, tüketicilere farklı fiyat noktaları ve daha fazla seçenek sunmuş olacak.
Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sütümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde planlanıyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutlarında karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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