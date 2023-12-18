iPhone 16, video çekmek için özel bir butonla geliyor

iPhone 16'nın yeni düğmesi: Capture Button
iPhone 16’nın ilk prototiplerine bakarak, yeni yakalama düğmesinin sağ altta olma ihtimali var. Amerika’da satılan modellerdeki mmWave anteninin yerini alacak, mmWave anteni de cihazın solunda, ses seviyesi ve Eylem düğmesinin altına yerleştirilecek. Amerika dışında satılan modeller için, yeni düğmenin yerleştirilmesi için yeniden konumlandırılması gereken bir mmWave anteni bulunmadığını belirtelim.
Yakalama Düğmesi, mekanik bir buton yerine dokunsal geri bildirime sahip kapasitif bir düğme olacak ve basıncı algılayabilen bir kuvvet sensörü içermesi bekleniyor. Bu düğmeye sert ve yumuşak basmak farklı işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu düğmenin hem düz hem de pro modellerde olacağı söyleniyor. Ayrıca 15 Pro modellere özel uzamsal video kaydının tüm modellerde olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.