Tam Boyutta Gör Apple’ın gelcek yıl iPhone 16 serisinde -her zamanki gibi- ufak tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor. iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, iPhone 15’ten farklı olarak Capture Button olarak adlandırılan ayrı bir düğmeye sahip olacak. Bu, zaten biliniyordu ancak bu düğmenin video çekmek için kullanılacağı bilgisi yeni paylaşıldı.

iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken tasarım örnekleri sızdırıldı! 3 gün önce eklendi

iPhone 16'nın yeni düğmesi: Capture Button

iPhone 16’nın ilk prototiplerine bakarak, yeni yakalama düğmesinin sağ altta olma ihtimali var. Amerika’da satılan modellerdeki mmWave anteninin yerini alacak, mmWave anteni de cihazın solunda, ses seviyesi ve Eylem düğmesinin altına yerleştirilecek. Amerika dışında satılan modeller için, yeni düğmenin yerleştirilmesi için yeniden konumlandırılması gereken bir mmWave anteni bulunmadığını belirtelim.

Yakalama Düğmesi, mekanik bir buton yerine dokunsal geri bildirime sahip kapasitif bir düğme olacak ve basıncı algılayabilen bir kuvvet sensörü içermesi bekleniyor. Bu düğmeye sert ve yumuşak basmak farklı işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu düğmenin hem düz hem de pro modellerde olacağı söyleniyor. Ayrıca 15 Pro modellere özel uzamsal video kaydının tüm modellerde olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16, video çekmek için özel bir butonla geliyor