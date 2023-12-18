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    iPhone 16, video çekmek için özel bir butonla geliyor

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun yakalama düğmesi ne işe yarayacak sonunda belli oldu. "Capture Button" olarak adlandırılan yeni düğme ile video kaydını başlatmak son derece basit ve hızlı olacak.
    iphone 16 capture button yakalama düğmesi ne işe yarayacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın gelcek yıl iPhone 16 serisinde -her zamanki gibi- ufak tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor. iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, iPhone 15’ten farklı olarak Capture Button olarak adlandırılan ayrı bir düğmeye sahip olacak. Bu, zaten biliniyordu ancak bu düğmenin video çekmek için kullanılacağı bilgisi yeni paylaşıldı.

    iPhone 16'nın yeni düğmesi: Capture Button

    iPhone 16’nın ilk prototiplerine bakarak, yeni yakalama düğmesinin sağ altta olma ihtimali var. Amerika’da satılan modellerdeki mmWave anteninin yerini alacak, mmWave anteni de cihazın solunda, ses seviyesi ve Eylem düğmesinin altına yerleştirilecek. Amerika dışında satılan modeller için, yeni düğmenin yerleştirilmesi için yeniden konumlandırılması gereken bir mmWave anteni bulunmadığını belirtelim.

    Yakalama Düğmesi, mekanik bir buton yerine dokunsal geri bildirime sahip kapasitif bir düğme olacak ve basıncı algılayabilen bir kuvvet sensörü içermesi bekleniyor. Bu düğmeye sert ve yumuşak basmak farklı işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu düğmenin hem düz hem de pro modellerde olacağı söyleniyor. Ayrıca 15 Pro modellere özel uzamsal video kaydının tüm modellerde olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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