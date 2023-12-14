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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun örnekleri sızdı: İşte tasarımı

    iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait olduğu iddia edilen prototip görüntüleri internete sızdı. İşte yeni kamera ve tuş tasarımıyla iPhone 16 ve 16 Pro'nun muhtemel görüntüleri.
    iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken tasarım örnekleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden iPhone 16 ve hatta iPhone 17 modellerinden bilgiler duymaya başladık. Öyle ki Eylem düğmesi ve Dinamik Ada'nın yeni iPhone'larda standart olacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Apple mühendislerinin planladığı üç iPhone 16 örneği ortaya çıktı. İşte potansiyel iPhone 16 ve 16 Pro tasarımları.

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken örnekleri sızdı

    Sızdırılan görüntülere göre, iPhone 16'nın tasarımı çoğu açıdan iPhone 15'e benzeyecek. MacRumors tarafından elde edilen dahili belgeler, en büyük değişimin kamera düzeninde ve düğme tasarımda olacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 16'nın ön yüzü değişmeden kalırken, daha farklı kamera ve düğme tasarımı ile karşılaşacağız.

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken tasarım örnekleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Arka kamera sensörlerinden başlayacak olursak, üç prototipte iki farklı düzen mevcut. Bunlardan ilki iPhone 15'in çıkıntılı tasarımını koruyor. Diğerinde ise, (Pembe Model) özellikle iPhone X'e benzer bütünleşik bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca bu modelde mekanik düğmeler yerine birleşik ve kapasitif tuşlar bulunuyor.

     

    Sızdırılan görüntülerin erken tasarım örnekleri olduğunu unutmamak gerek. Niketim Apple, tasarım sürecinin henüz çok başında ve iPhone 16 serisi için önümüzdeki bir yıla yakın bir süre var. Bu nedenle nihai sürümde farklılıklar yaşanabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iPhone 16, iphone 16 pro ve
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