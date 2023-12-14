iPhone 16 ve 16 Pro'nun örnekleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden iPhone 16 ve hatta iPhone 17 modellerinden bilgiler duymaya başladık. Öyle ki Eylem düğmesi ve Dinamik Ada'nın yeni iPhone'larda standart olacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Apple mühendislerinin planladığı üç iPhone 16 örneği ortaya çıktı. İşte potansiyel iPhone 16 ve 16 Pro tasarımları.

iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken örnekleri sızdı

Sızdırılan görüntülere göre, iPhone 16'nın tasarımı çoğu açıdan iPhone 15'e benzeyecek. MacRumors tarafından elde edilen dahili belgeler, en büyük değişimin kamera düzeninde ve düğme tasarımda olacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 16'nın ön yüzü değişmeden kalırken, daha farklı kamera ve düğme tasarımı ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Arka kamera sensörlerinden başlayacak olursak, üç prototipte iki farklı düzen mevcut. Bunlardan ilki iPhone 15'in çıkıntılı tasarımını koruyor. Diğerinde ise, (Pembe Model) özellikle iPhone X'e benzer bütünleşik bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca bu modelde mekanik düğmeler yerine birleşik ve kapasitif tuşlar bulunuyor.

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Sızdırılan görüntülerin erken tasarım örnekleri olduğunu unutmamak gerek. Niketim Apple, tasarım sürecinin henüz çok başında ve iPhone 16 serisi için önümüzdeki bir yıla yakın bir süre var. Bu nedenle nihai sürümde farklılıklar yaşanabilir.

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iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken tasarım örnekleri sızdırıldı!