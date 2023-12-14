iPhone 16 ve 16 Pro'nun örnekleri sızdı: İşte tasarımı

iPhone 16 ve 16 Pro'nun erken örnekleri sızdı
Sızdırılan görüntülere göre, iPhone 16'nın tasarımı çoğu açıdan iPhone 15'e benzeyecek. MacRumors tarafından elde edilen dahili belgeler, en büyük değişimin kamera düzeninde ve düğme tasarımda olacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 16'nın ön yüzü değişmeden kalırken, daha farklı kamera ve düğme tasarımı ile karşılaşacağız.
Sızdırılan görüntülerin erken tasarım örnekleri olduğunu unutmamak gerek. Niketim Apple, tasarım sürecinin henüz çok başında ve iPhone 16 serisi için önümüzdeki bir yıla yakın bir süre var. Bu nedenle nihai sürümde farklılıklar yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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