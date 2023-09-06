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    iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamerası netleşti : Neler bekleniyor?

    Apple iPhone 15 ve 15 Pro serisinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala tüm iPhone 15 modellerinin kamera özelliklerini bir araya getirdik. İşte detaylar...
    iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamerası netleşti : Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil iPhone 15 ve 15 Pro modellerini önümüzdeki günlerde duyurmayı planlıyor. Dolayısıyla lansmana sayılı günler kala, iPhone 15 serisinin özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak, iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri netleşmeye başladı. Peki iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max'in kamerası nasıl olacak? Sizler için tüm bilgileri bir araya getirdik.

    iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri netleşti

    Bilmeyenler için tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı iPhone 15 serisinde, tüm modeller ''Dynamics Island'' yükseltmesi alacak. Yani iPhone'larda alışık olduğumuz ekran çentiği tarih olacak diyebiliriz. Bunun dışında iPhone 15 ve 15 Plus'ın Apple A16 ve alüminyum kasa, 15 Pro ve Pro Max'in ise titanyum kasa ve Apple A17 işlemci ile çıkış yapması bekleniyor. Peki iPhone 15 serisinin kamera özellikleri nasıl olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    iPhone 15 ve 15 Plus

    Aktarıldığı kadarıyla temel iPhone 15 ve 15 Plus modelleri, iPhone 14'te kullanılan 12 MP birincil sensöre kıyasla 48MP f/1,6  görüntü sensörü ile tanıtılacak. Dolayısıyla, daha yüksek çözünürlüklü görüntülere olanak tanıyacak diyebiliriz. Ayrıca bu sensörün, iPhone 14 Pro'da kullanılan Sony IMX-803 yerine daha gelişmiş bir Sony sensörü olacağı doğruladı. Bu bilgilerin, hem endüstri analistleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar tarafından defalarca dile getirildiğini belirtmekte fayda var.

    iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamerası netleşti : Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Her iki cihazın ikincil sensörü ise, 12 MP f/2,4 ultra geniş kamera olacak. Ayrıca daha önce Apple'ın yığılmış kamera sensörü tasarımı üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ancak daha yüksek okuma hızları ve düşük ışık performansı sunacak bu gelişmenin, iPhone 15 modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şu anda belirsiz.
    • Ana Kamera : 48 MP görüntü sensörü, f/1,6 diyafram açıklığı
    • Ultra Geniş Kamera : 12 MP görüntü sensörü, f/2,4 diyafram açıklığı

    iPhone 15 Pro

    iPhone 15 Pro'daki gelişmeler ise, esas olarak Telefoto ve Ultra Geniş kameralara odaklanıyor. Buna göre ana kamerada herhangi bir değişim olmayacak ve iPhone 14 Pro'da karşımıza çıkan Sony IMX-803 f/1,78 sensörü korunacak. Ancak hem ultra geniş hem de telefoto kameralar, mevcut modele kıyasla önemli yükseltmeler alıyor. Bu noktada kamera çözünürlüğü artarken, sırasıyla 13,4 MP f/2,2 ve 12,7 MP f/2,8 sensörler ile karşılaşacağız. 

    • Ana Kamera : 48 MP Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
    • Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı
    • Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı

    iPhone 15 Pro Max

    Yeni nesil iPhone ailesinmdeki en büyük yükseltme iPhone 15 Pro Max modelinde diyebiliriz. Niketim cihazın tamamen yeni bir periskop lens sistemi ile donatılacağını söyleniyor. Bu noktada 3x yakınlaştırma ile sınırlı olan iPhone 14 Pro‌ Max'e kıyasla, 15 Pro‌ Max üzerinde 5x ile 10x arasında yakınlaştırma sunulacak.

    iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamerası netleşti : Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Son paylaşılan bilgilere göre iPhone 15 Pro Max'te kullanılan kamera modülü, iPhone 14 Pro Max'e ve 15 Pro'ya kıyasla önemli ölçüde daha büyük olacak. Bunun haricinde amiral gemisi modelin, iPhone 15 Pro‌ ile aynı 48MP  f/1,78 IMX-803 görüntü sensörünü ve Ultra Geniş ve Telefoto kameraları koruması bekleniyor.
    • Ana Kamera : 48 MP, Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
    • Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı, periskop lens
    • Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı

    Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtılacağı ''Wonderlust'' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak. Dolayısıyla tüm gelişmeler için bizlerle kalmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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