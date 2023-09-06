iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamerası netleşti : Neler bekleniyor?

- iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri netleşti
- iPhone 15 ve 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
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iPhone 15 ve 15 Pro'nun kamera özellikleri netleşti
Bilmeyenler için tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı iPhone 15 serisinde, tüm modeller ''Dynamics Island'' yükseltmesi alacak. Yani iPhone'larda alışık olduğumuz ekran çentiği tarih olacak diyebiliriz. Bunun dışında iPhone 15 ve 15 Plus'ın Apple A16 ve alüminyum kasa, 15 Pro ve Pro Max'in ise titanyum kasa ve Apple A17 işlemci ile çıkış yapması bekleniyor. Peki iPhone 15 serisinin kamera özellikleri nasıl olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.
iPhone 15 ve 15 Plus
Aktarıldığı kadarıyla temel iPhone 15 ve 15 Plus modelleri, iPhone 14'te kullanılan 12 MP birincil sensöre kıyasla 48MP f/1,6 görüntü sensörü ile tanıtılacak. Dolayısıyla, daha yüksek çözünürlüklü görüntülere olanak tanıyacak diyebiliriz. Ayrıca bu sensörün, iPhone 14 Pro'da kullanılan Sony IMX-803 yerine daha gelişmiş bir Sony sensörü olacağı doğruladı. Bu bilgilerin, hem endüstri analistleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar tarafından defalarca dile getirildiğini belirtmekte fayda var.
- Ana Kamera : 48 MP görüntü sensörü, f/1,6 diyafram açıklığı
- Ultra Geniş Kamera : 12 MP görüntü sensörü, f/2,4 diyafram açıklığı
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro'daki gelişmeler ise, esas olarak Telefoto ve Ultra Geniş kameralara odaklanıyor. Buna göre ana kamerada herhangi bir değişim olmayacak ve iPhone 14 Pro'da karşımıza çıkan Sony IMX-803 f/1,78 sensörü korunacak. Ancak hem ultra geniş hem de telefoto kameralar, mevcut modele kıyasla önemli yükseltmeler alıyor. Bu noktada kamera çözünürlüğü artarken, sırasıyla 13,4 MP f/2,2 ve 12,7 MP f/2,8 sensörler ile karşılaşacağız.
- Ana Kamera : 48 MP Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
- Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı
- Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı
iPhone 15 Pro Max
Yeni nesil iPhone ailesinmdeki en büyük yükseltme iPhone 15 Pro Max modelinde diyebiliriz. Niketim cihazın tamamen yeni bir periskop lens sistemi ile donatılacağını söyleniyor. Bu noktada 3x yakınlaştırma ile sınırlı olan iPhone 14 Pro Max'e kıyasla, 15 Pro Max üzerinde 5x ile 10x arasında yakınlaştırma sunulacak.
- Ana Kamera : 48 MP, Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
- Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı, periskop lens
- Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı
Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtılacağı ''Wonderlust'' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak. Dolayısıyla tüm gelişmeler için bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.