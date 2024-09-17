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Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve 16 Pro serisi sadece birkaç hafta önce tanıtılmış olsa da, halefi olacak iPhone 17 modellerinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Hatta bunlardan en büyüğü "Plus" modelinin sonlanacağı iddiaları oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'e güç vermesi beklenen A19 yonga seti için bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

2nm iPhone 17 Pro ve Pro Max'e özel olacak

Asya pazarından gelen bilgilere göre Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 17 serisinde 2nm fabrikasyon sürecini tanıtması bekleniyor. Raporda, bunun TSMC tarafından üretilebileceği doğruladı. Ancak kötü haber şu ki, Tayvanlı çip üreticisinin üretimle ilgili verimlilik sorunları yaşadığı söyleniyor. Bu da daha sınırlı bir üretime neden olacak.

Apple, şu an için TSMC'nin 2nm kapasitesinin tamamını ayırmış durumda. Ancak verimlilik sorunları nedeniyle 2nm işlemcinin yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te kullanılması bekleniyor. Şu an için Apple A19 hakkında bilinenler sınırlı. Ancak fabrikasyon sürecinde yapılan iyileştirme nedeniyle, çok daha maliyetli olabilir.

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Kaçıranlar için TSMC'nin 2nm üretim hattı halihazırda Baoshan tesisinde kurulu ve deneme üretiminin 2024'ün 3. çeyreğinde başlaması bekleniyor. Fabrikasyon sürecine güvenecek ilk isimler ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple ve Nvidia olacak. Bu da şirketin çip üretim pazarında bir süre daha Samsung ve Intel'in önünde kalmasına yardımcı olacak.

Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve yeni bir modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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iPhone 17'den kötü haber: 2nm Pro'ya özel olacak