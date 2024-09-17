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    iPhone 17'den kötü haber: 2nm Pro'ya özel olacak

    2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 17 serisinden ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. 2nm süreci, önümüzdek iyıl iPhone 16 Pro ve Pro Max'e özel olacak. 
    iPhone 17'den kötü haber: 2nm Pro'ya özel olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve 16 Pro serisi sadece birkaç hafta önce tanıtılmış olsa da, halefi olacak iPhone 17 modellerinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Hatta bunlardan en büyüğü "Plus" modelinin sonlanacağı iddiaları oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'e güç vermesi beklenen A19 yonga seti için bazı yeni bilgiler paylaşıldı. 

    2nm iPhone 17 Pro ve Pro Max'e özel olacak

    Asya pazarından gelen bilgilere göre Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 17 serisinde 2nm fabrikasyon sürecini tanıtması bekleniyor. Raporda, bunun TSMC tarafından üretilebileceği doğruladı. Ancak kötü haber şu ki, Tayvanlı çip üreticisinin üretimle ilgili verimlilik sorunları yaşadığı söyleniyor. Bu da daha sınırlı bir üretime neden olacak.

    Apple, şu an için TSMC'nin 2nm kapasitesinin tamamını ayırmış durumda. Ancak verimlilik sorunları nedeniyle 2nm işlemcinin yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te kullanılması bekleniyor. Şu an için Apple A19 hakkında bilinenler sınırlı. Ancak fabrikasyon sürecinde yapılan iyileştirme nedeniyle, çok daha maliyetli olabilir. 

    Kaçıranlar için TSMC'nin 2nm üretim hattı halihazırda Baoshan tesisinde kurulu ve deneme üretiminin 2024'ün 3. çeyreğinde başlaması bekleniyor. Fabrikasyon sürecine güvenecek ilk isimler ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple ve Nvidia olacak. Bu da şirketin çip üretim pazarında bir süre daha Samsung ve Intel'in önünde kalmasına yardımcı olacak.

    Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve yeni bir modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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