iPhone 17'den kötü haber: 2nm Pro'ya özel olacak

2nm iPhone 17 Pro ve Pro Max'e özel olacak
Asya pazarından gelen bilgilere göre Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 17 serisinde 2nm fabrikasyon sürecini tanıtması bekleniyor. Raporda, bunun TSMC tarafından üretilebileceği doğruladı. Ancak kötü haber şu ki, Tayvanlı çip üreticisinin üretimle ilgili verimlilik sorunları yaşadığı söyleniyor. Bu da daha sınırlı bir üretime neden olacak.
Apple, şu an için TSMC'nin 2nm kapasitesinin tamamını ayırmış durumda. Ancak verimlilik sorunları nedeniyle 2nm işlemcinin yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te kullanılması bekleniyor. Şu an için Apple A19 hakkında bilinenler sınırlı. Ancak fabrikasyon sürecinde yapılan iyileştirme nedeniyle, çok daha maliyetli olabilir.
Kaçıranlar için TSMC'nin 2nm üretim hattı halihazırda Baoshan tesisinde kurulu ve deneme üretiminin 2024'ün 3. çeyreğinde başlaması bekleniyor. Fabrikasyon sürecine güvenecek ilk isimler ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple ve Nvidia olacak. Bu da şirketin çip üretim pazarında bir süre daha Samsung ve Intel'in önünde kalmasına yardımcı olacak.
Kaçıranlar için daha önceki iPhone 17 söylentilerinde, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltacağı söyleniyordu. Mark Gurman ise, son raporunda yeni iPhone'u doğruladı ve yeni bir modelin iPhone 17 "Air" olarak lanse edileceğini belirtti. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...