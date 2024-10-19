iQOO 13’ün sızdırılan görüntüsü, akıllı telefon meraklılarını heyecanlandırabilir

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Akıllı telefon dünyasında heyecanla beklenen iQOO 13 modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta cihazın ön tasarımı resmiyet kazanmıştı ve bu tasarımda BOE Q10 ekran teknolojisi kullanıldığı doğrulandı. Şimdi ise sosyal medya platformu Weibo'da cihazın gerçek hayattan görüntüleri sızdırıldı. Bu fotoğraflar, özellikle cihazın ön yüzünü gözler önüne seriyor ve beklentilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

iQOO 13’ün dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, ekranın dört bir yanında oldukça ince çerçevelerle simetrik bir görünüm sağlaması. Ekranın tam ortasında yer alan kamera deliği de modern amiral gemisi telefon tasarımlarına uygun bir detay olarak öne çıkıyor. Cihazın düz yan çerçeveleri de anten çizgileriyle birlikte, cihazın metal bir gövdeden yapıldığını işaret ediyor. Ayrıca, sağ tarafta yer alan güç düğmesi ve ses kontrol tuşları da dikkat çekiyor.

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6.82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranı ile yüksek bir görsel kalite sunması beklenen iQOO 13, 144Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir deneyim vaat ediyor. Ekran, göz sağlığını koruyacak yeni teknolojilerle donatılacak ve ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Arka tasarımı henüz görüntülenmemiş olsa da, daha önceki sızıntılar cihazın önceki modeline benzer bir arka tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Karemsi kamera adası, bu kez RGB aydınlatma (Halo ışık) ile çevrili olacak.

iQOO, cihazın Ekim ayının sonunda resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Teknoloji dünyasında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite yonga setini tanıtmasının ardından pek çok markanın bu süreçte yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. iQOO 13’ün başlangıç fiyatının yaklaşık 660 dolar olacağı konuşuluyor.

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