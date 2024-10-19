Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iQOO 13’ün sızdırılan görüntüsü, akıllı telefon meraklılarını heyecanlandırabilir

    Son zamanlarda birçok farklı sızıntı ile karşımıza çıkan iQOO 13, şimdi de ön tasarımını ortaya koyan gerçek görüntüleri ile kendini hatırlattı. İşte iQOO 13 tasarımına ilişkin son bilgiler.

    iQOO 13'ün gerçek görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında heyecanla beklenen iQOO 13 modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta cihazın ön tasarımı resmiyet kazanmıştı ve bu tasarımda BOE Q10 ekran teknolojisi kullanıldığı doğrulandı. Şimdi ise sosyal medya platformu Weibo'da cihazın gerçek hayattan görüntüleri sızdırıldı. Bu fotoğraflar, özellikle cihazın ön yüzünü gözler önüne seriyor ve beklentilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

    iQOO 13’ün dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, ekranın dört bir yanında oldukça ince çerçevelerle simetrik bir görünüm sağlaması. Ekranın tam ortasında yer alan kamera deliği de modern amiral gemisi telefon tasarımlarına uygun bir detay olarak öne çıkıyor. Cihazın düz yan çerçeveleri de anten çizgileriyle birlikte, cihazın metal bir gövdeden yapıldığını işaret ediyor. Ayrıca, sağ tarafta yer alan güç düğmesi ve ses kontrol tuşları da dikkat çekiyor.

    6.82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranı ile yüksek bir görsel kalite sunması beklenen iQOO 13, 144Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir deneyim vaat ediyor. Ekran, göz sağlığını koruyacak yeni teknolojilerle donatılacak ve ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Arka tasarımı henüz görüntülenmemiş olsa da, daha önceki sızıntılar cihazın önceki modeline benzer bir arka tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Karemsi kamera adası, bu kez RGB aydınlatma (Halo ışık) ile çevrili olacak.

    iQOO, cihazın Ekim ayının sonunda resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Teknoloji dünyasında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite yonga setini tanıtmasının ardından pek çok markanın bu süreçte yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. iQOO 13’ün başlangıç fiyatının yaklaşık 660 dolar olacağı konuşuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tcl 65c755 yorum karoserde ezik ve çizik ne demek kadınlarda kasıkta damar atması zxhn h168a v2.0 arayüz şifresi peugeot 206 neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-1030XTR
    MSI KATANA 17 B13VGK-1030XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız