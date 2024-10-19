iQOO 13’ün sızdırılan görüntüsü, akıllı telefon meraklılarını heyecanlandırabilir

Akıllı telefon dünyasında heyecanla beklenen iQOO 13 modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta cihazın ön tasarımı resmiyet kazanmıştı ve bu tasarımda BOE Q10 ekran teknolojisi kullanıldığı doğrulandı. Şimdi ise sosyal medya platformu Weibo'da cihazın gerçek hayattan görüntüleri sızdırıldı. Bu fotoğraflar, özellikle cihazın ön yüzünü gözler önüne seriyor ve beklentilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.
iQOO 13’ün dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, ekranın dört bir yanında oldukça ince çerçevelerle simetrik bir görünüm sağlaması. Ekranın tam ortasında yer alan kamera deliği de modern amiral gemisi telefon tasarımlarına uygun bir detay olarak öne çıkıyor. Cihazın düz yan çerçeveleri de anten çizgileriyle birlikte, cihazın metal bir gövdeden yapıldığını işaret ediyor. Ayrıca, sağ tarafta yer alan güç düğmesi ve ses kontrol tuşları da dikkat çekiyor.
6.82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranı ile yüksek bir görsel kalite sunması beklenen iQOO 13, 144Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir deneyim vaat ediyor. Ekran, göz sağlığını koruyacak yeni teknolojilerle donatılacak ve ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Arka tasarımı henüz görüntülenmemiş olsa da, daha önceki sızıntılar cihazın önceki modeline benzer bir arka tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Karemsi kamera adası, bu kez RGB aydınlatma (Halo ışık) ile çevrili olacak.
iQOO, cihazın Ekim ayının sonunda resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Teknoloji dünyasında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite yonga setini tanıtmasının ardından pek çok markanın bu süreçte yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. iQOO 13’ün başlangıç fiyatının yaklaşık 660 dolar olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)