iPhone 17 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 17 ve 17 Pro modellerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi mevcut sızıntılar, modellerin önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri sunacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 17 Pro en net haliyle görüntülendi

Kaçıranlar için iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modelinin iPhone tarihindeki en ince iPhone olması bekleniyor. Ancak şimdi tüm iPhone 17 serisini kapsayan büyük bir tasarım değişikliğine bakıyor olabiliriz. Gelen yeni bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde tanıtılan titanyum malzemeyi bırakarak, tüm iPhone 17 serisinde alüminyum çerçeve kullanmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin arka yüzeyinde kullanılan çift malzemeli tasarım. Alüminyum üst kısımda daha büyük ve belirgin bir kamera çıkıntısı yer alırken, alt kısım camdan oluşacak ve kablosuz şarj desteğini mümkün kılacak. Bu hibrit tasarım, Pro modellerinde alışıldık 3D cam tasarımından farklı bir görünüme işaret ediyor. Üstelik üç sensörün yatay bir düzlem üzerinde kullanıldığını görüyoruz.

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Dahası Apple’ın bu yeni tasarım dili, yalnızca Pro modellerle sınırlı kalmayacak. Standart modeller de alüminyum çerçeveyle güncellenecek ve serinin tamamında tasarım açısından bir bütünlük sağlanacak. Ancak, alüminyum ve cam arasındaki oran veya cihazların genel kalınlığı gibi ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max beklenen özellikler

Bu arada, iPhone 17 Pro’daki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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iPhone 17 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!