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    iPhone 17 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!

    iPhone 17 Pro ve Pro Max'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, Pro ailesinin yeni metal kamera çıkıntısı, cam tasarım ve yenilenen tasarımını içeriyor.
    iPhone 17 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 17 ve 17 Pro modellerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi mevcut sızıntılar, modellerin önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri sunacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. 

    iPhone 17 Pro en net haliyle görüntülendi

    Kaçıranlar için iPhone 17 Plus'ın yerini alacağı söylenen iPhone 17 Air modelinin iPhone tarihindeki en ince iPhone olması bekleniyor. Ancak şimdi tüm iPhone 17 serisini kapsayan büyük bir tasarım değişikliğine bakıyor olabiliriz. Gelen yeni bilgilere göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde tanıtılan titanyum malzemeyi bırakarak, tüm iPhone 17 serisinde alüminyum çerçeve kullanmayı planlıyor. 

    iPhone 17 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin arka yüzeyinde kullanılan çift malzemeli tasarım. Alüminyum üst kısımda daha büyük ve belirgin bir kamera çıkıntısı yer alırken, alt kısım camdan oluşacak ve kablosuz şarj desteğini mümkün kılacak. Bu hibrit tasarım, Pro modellerinde alışıldık 3D cam tasarımından farklı bir görünüme işaret ediyor. Üstelik üç sensörün yatay bir düzlem üzerinde kullanıldığını görüyoruz. 

    Dahası Apple’ın bu yeni tasarım dili, yalnızca Pro modellerle sınırlı kalmayacak. Standart modeller de alüminyum çerçeveyle güncellenecek ve serinin tamamında tasarım açısından bir bütünlük sağlanacak. Ancak, alüminyum ve cam arasındaki oran veya cihazların genel kalınlığı gibi ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max beklenen özellikler

    Bu arada, iPhone 17 Pro’daki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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