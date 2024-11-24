Samsung, Apple ile yine dalga geçti! Bu kez hedef iPhone kullanıcıları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon deyince akla gelen ilk iki şirketin Samsung ve Apple olduğunu söylemek yanlış olmaz. Durum böyle olunca bu teknoloji devleri arasında büyük bir rekabet oluşuyor. Özellikle reklam tarafında. Şimdi Samsung, bir kez daha Apple'a gönderme yapan bir reklam filmi yayınladı. Paylaşılan video doğrudan iPhone kullanıcılarını hedef alıyor.

Samsung, yeni reklamında Apple ile dalga geçti

Samsung, rakibi Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef alan Galaxy Z reklamlarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi Koreli dev, Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini kullanıma sunmuştu. Apple ise geniş çaplı bir entegrasyonu ancak yıl sonuna yetiştirebilecek. Samsung'un paylaştığı "Simon Says" reklamı ise, benzer bir konuyu, yani yeniliklerin sürekli olarak geciktiğini eleştiriyor.

Reklam videosunda, iPhone kullanıcılarının gizemli bir figür olan "Simon"un talimatlarını takip ederken görüyoruz. Reklam, iPhone sahiplerinin eski alışkanlıklarına ve Apple'ın kapalı ekosistemine bağlı kalarak yenilikleri keşfetmekten çekindiklerine atıfta bulunuyor. Samsung'a göre "Uyum sağlamaya çalışırsanız, öne çıkamazsınız."

Reklamın en çarpıcı noktası ise, "Samsung, kendi işini yap diyor" sloganıyla şekilleniyor. Bu da üstü kapalı olarak kullanıcıları Galaxy AI veya katlanabilir telefonlar gibi yenilikçi ürünleri benimsemeye teşvik ediyor diyebiliriz.

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Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı uzun süredir gündemde. Ayrıca bu göndermeleri çok da ciddiye almamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Keza bu tarz göndermeler, şirketler arasındaki tatlı rekabeti daha eğlenceli bir hâle getiriyor.

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Samsung, yeni reklamında Apple ile dalga geçti! İşte video