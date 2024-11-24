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    Samsung, Apple ile yine dalga geçti! Bu kez hedef iPhone kullanıcıları

    Samsung, yeni reklamında bir kez daha Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef aldı. Şimdi de Apple'ın bir türlü katlanabilir telefon çıkarmaması ve Galaxy AI özelliklerine vurgu yapılıyor.
    Samsung, yeni reklamında Apple ile dalga geçti! İşte video Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon deyince akla gelen ilk iki şirketin Samsung ve Apple olduğunu söylemek yanlış olmaz. Durum böyle olunca bu teknoloji devleri arasında büyük bir rekabet oluşuyor. Özellikle reklam tarafında. Şimdi Samsung, bir kez daha Apple'a gönderme yapan bir reklam filmi yayınladı. Paylaşılan video doğrudan iPhone kullanıcılarını hedef alıyor.

    Samsung, yeni reklamında Apple ile dalga geçti

    Samsung, rakibi Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef alan Galaxy Z reklamlarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi Koreli dev, Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini kullanıma sunmuştu. Apple ise geniş çaplı bir entegrasyonu ancak yıl sonuna yetiştirebilecek. Samsung'un paylaştığı "Simon Says" reklamı ise, benzer bir konuyu, yani yeniliklerin sürekli olarak geciktiğini eleştiriyor.

    Reklam videosunda, iPhone kullanıcılarının gizemli bir figür olan "Simon"un talimatlarını takip ederken görüyoruz. Reklam, iPhone sahiplerinin eski alışkanlıklarına ve Apple'ın kapalı ekosistemine bağlı kalarak yenilikleri keşfetmekten çekindiklerine atıfta bulunuyor. Samsung'a göre "Uyum sağlamaya çalışırsanız, öne çıkamazsınız."

    Reklamın en çarpıcı noktası ise, "Samsung, kendi işini yap diyor" sloganıyla şekilleniyor. Bu da üstü kapalı olarak kullanıcıları Galaxy AI veya katlanabilir telefonlar gibi yenilikçi ürünleri benimsemeye teşvik ediyor diyebiliriz.

    Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı uzun süredir gündemde. Ayrıca bu göndermeleri çok da ciddiye almamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Keza bu tarz göndermeler, şirketler arasındaki tatlı rekabeti daha eğlenceli bir hâle getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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