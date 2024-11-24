Samsung, Apple ile yine dalga geçti! Bu kez hedef iPhone kullanıcıları

Samsung, yeni reklamında Apple ile dalga geçti
Samsung, rakibi Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef alan Galaxy Z reklamlarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi Koreli dev, Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini kullanıma sunmuştu. Apple ise geniş çaplı bir entegrasyonu ancak yıl sonuna yetiştirebilecek. Samsung'un paylaştığı "Simon Says" reklamı ise, benzer bir konuyu, yani yeniliklerin sürekli olarak geciktiğini eleştiriyor.
Reklam videosunda, iPhone kullanıcılarının gizemli bir figür olan "Simon"un talimatlarını takip ederken görüyoruz. Reklam, iPhone sahiplerinin eski alışkanlıklarına ve Apple'ın kapalı ekosistemine bağlı kalarak yenilikleri keşfetmekten çekindiklerine atıfta bulunuyor. Samsung'a göre "Uyum sağlamaya çalışırsanız, öne çıkamazsınız."
Reklamın en çarpıcı noktası ise, "Samsung, kendi işini yap diyor" sloganıyla şekilleniyor. Bu da üstü kapalı olarak kullanıcıları Galaxy AI veya katlanabilir telefonlar gibi yenilikçi ürünleri benimsemeye teşvik ediyor diyebiliriz.
Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı uzun süredir gündemde. Ayrıca bu göndermeleri çok da ciddiye almamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Keza bu tarz göndermeler, şirketler arasındaki tatlı rekabeti daha eğlenceli bir hâle getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.