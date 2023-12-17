iPhone 17 Pro, Apple yapımı Wi-Fi 7 çipi ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Bilgisayarları için Intel işlemcilerini geride bırakarak kendi ürettiği M serisi işlemcilere geçen Apple, benzer bir hamleyi diğer bileşenler için de yapmayı planlıyor. Firmanın bir süredir sızıntılara konu Wi-Fi 7 çipi hakkında yeni bir iddia geldi.

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iPhone 17 Pro serisi Apple üretimi Wi-Fi 7 modemi ile gelebilir

Qualcomm’a bağlılığını azaltmak için 5G modem tasarlamaya çalışan Apple, benzer bir çalışmayı Wi-Fi ve Bluetooth çipleri için de gerçekleştiriyor. Firmanın Broadcom’a bağlılığını azaltmak için yaptığı bu çalışma, çok yakında ilk meyvesini verebilir.

Haitong International Securities’den Jeff Pu, Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 Pro serisinde ilk özel Wi-Fi 7 çipine yer vereceğini belirtti. Bu çipin 2026 yılında ise iPhone 18 ailesinin tamamında kullanılacağı belirtiliyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman ve Ming-Chi Kuo da bu projeyi doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı. Apple’ın Wi-Fi 7 çipinin Bluetooth bağlantısı desteklemeyeceği ve Bluetooth çiplerini Broadcom’dan almaya devam edeceği belirtiliyor.

Wi-Fi 7 teknolojisi ile cihazlar, 6GHz’e kadar bant alanı kullanabilecek ve bu sayede Wi-Fi 6E’den 4 kat daha yüksek bağlantı hızlarına ve 4 kat daha düşük gecikme sürelerine kavuşacak.



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iPhone 17 Pro WiFi 7 teknolojisini destekleyecek