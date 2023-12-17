Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro, Apple yapımı Wi-Fi 7 çipi ile gelebilir

    Son yıllarda dış firmalara bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yapan Apple, kendi Wi-Fi çipi üzerinde çalışıyor. İddialara göre firma, bu çipi ilk olarak iPhone 17 Pro modellerinde kullanacak.
    iPhone 17 Pro WiFi 7 teknolojisini destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarları için Intel işlemcilerini geride bırakarak kendi ürettiği M serisi işlemcilere geçen Apple, benzer bir hamleyi diğer bileşenler için de yapmayı planlıyor. Firmanın bir süredir sızıntılara konu Wi-Fi 7 çipi hakkında yeni bir iddia geldi.

    iPhone 17 Pro serisi Apple üretimi Wi-Fi 7 modemi ile gelebilir

    Qualcomm’a bağlılığını azaltmak için 5G modem tasarlamaya çalışan Apple, benzer bir çalışmayı Wi-Fi ve Bluetooth çipleri için de gerçekleştiriyor. Firmanın Broadcom’a bağlılığını azaltmak için yaptığı bu çalışma, çok yakında ilk meyvesini verebilir.

    Haitong International Securities’den Jeff Pu, Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 Pro serisinde ilk özel Wi-Fi 7 çipine yer vereceğini belirtti. Bu çipin 2026 yılında ise iPhone 18 ailesinin tamamında kullanılacağı belirtiliyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman ve Ming-Chi Kuo da bu projeyi doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı. Apple’ın Wi-Fi 7 çipinin Bluetooth bağlantısı desteklemeyeceği ve Bluetooth çiplerini Broadcom’dan almaya devam edeceği belirtiliyor.

    Wi-Fi 7 teknolojisi ile cihazlar, 6GHz’e kadar bant alanı kullanabilecek ve bu sayede Wi-Fi 6E’den 4 kat daha yüksek bağlantı hızlarına ve 4 kat daha düşük gecikme sürelerine kavuşacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve süleymancık girmesi ne anlama gelir kafamda sürekli senaryolar kuruyorum hgs plaka değişikliği kredi kartı ile araba almak pepperoni nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U01
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız