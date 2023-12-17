iPhone 17 Pro, Apple yapımı Wi-Fi 7 çipi ile gelebilir

iPhone 17 Pro serisi Apple üretimi Wi-Fi 7 modemi ile gelebilir
Qualcomm’a bağlılığını azaltmak için 5G modem tasarlamaya çalışan Apple, benzer bir çalışmayı Wi-Fi ve Bluetooth çipleri için de gerçekleştiriyor. Firmanın Broadcom’a bağlılığını azaltmak için yaptığı bu çalışma, çok yakında ilk meyvesini verebilir.
Haitong International Securities’den Jeff Pu, Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 Pro serisinde ilk özel Wi-Fi 7 çipine yer vereceğini belirtti. Bu çipin 2026 yılında ise iPhone 18 ailesinin tamamında kullanılacağı belirtiliyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman ve Ming-Chi Kuo da bu projeyi doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı. Apple’ın Wi-Fi 7 çipinin Bluetooth bağlantısı desteklemeyeceği ve Bluetooth çiplerini Broadcom’dan almaya devam edeceği belirtiliyor.
Wi-Fi 7 teknolojisi ile cihazlar, 6GHz’e kadar bant alanı kullanabilecek ve bu sayede Wi-Fi 6E’den 4 kat daha yüksek bağlantı hızlarına ve 4 kat daha düşük gecikme sürelerine kavuşacak.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.