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    iPhone 17 Pro için dikkat çekici iddia: Yeni bir tuş daha gelecek

    Akıllı telefon dünyasının dev ismi Apple, şimdiden iPhone 17 serisi üzerine çalışmalara başladı. Gelen son bilgiler ise iPhone 17 Pro’da önemli değişiklikleri işaret ediyor.

    iPhone 17 Pro yeni bir tuşla karşımıza çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte tüm modellerde kamera erişimini kolaylaştıran bir yenilik sunarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seride, yeni bir "Capture" butonu eklenerek kamera kullanımını daha pratik hale getirmek hedeflendi. Genellikle Apple, yeniliklerini Pro modellerine özel tutarak birkaç yıl bekletir, ancak bu kez tüm iPhone 16 serisinde bu özelliği sunması şaşırtıcı oldu.

    Bununla birlikte, gelen yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro modelleri için başka bir buton değişikliği üzerinde çalışıyor. Tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Majin Bu'nun verdiği bilgilere göre, Apple, ses kontrol tuşları ve Action butonunu tek bir butonla değiştirmeyi planlıyor. Bu yeni butonun, hem ses kontrolü hem de zil sesi gibi diğer işlevler için kullanılabileceği söyleniyor. Şu an için butonun tam olarak nasıl çalışacağına dair net bilgiler yok, ancak Majin Bu bu yeni butonun çok işlevli olabileceğini belirtiyor.

    Apple’ın bu değişikliği 2025 yılındaki lansmanda sunup sunmayacağı henüz belli değil, çünkü şirket benzer prototipler üzerinde daha önce de çalışmalar yapmıştı. Ancak, bu birleşik buton fikri Apple’ın uzun süredir üzerinde durduğu bir tasarım değişikliği olarak öne çıkıyor.

    iPhone 17 serisiyle ilgili diğer söylentiler arasında, seriye yeni bir "Slim" modelin katılacağı ve bu modelin Pro modellerle arasındaki performans farkını kapatabileceği bulunuyor. Ayrıca, TSMC'nin 2nm çip üretim sürecini yetiştirmesi durumunda, iPhone 17 modellerinde bu yeni nesil çiplerin kullanılması bekleniyor. 2nm teknolojisi, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir artış sağlayarak, daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yerel olarak çalıştırılmasına olanak tanıyabilir.

    Bunun yanı sıra, Pro olmayan modellerin de nihayet 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekran desteğine kavuşacağı, böylece standart 60Hz ekranların iPhone serisinde son bulacağı da gelen diğer iddialar arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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