iPhone 17 Pro için dikkat çekici iddia: Yeni bir tuş daha gelecek

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Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte tüm modellerde kamera erişimini kolaylaştıran bir yenilik sunarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seride, yeni bir "Capture" butonu eklenerek kamera kullanımını daha pratik hale getirmek hedeflendi. Genellikle Apple, yeniliklerini Pro modellerine özel tutarak birkaç yıl bekletir, ancak bu kez tüm iPhone 16 serisinde bu özelliği sunması şaşırtıcı oldu.

Bununla birlikte, gelen yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro modelleri için başka bir buton değişikliği üzerinde çalışıyor. Tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Majin Bu'nun verdiği bilgilere göre, Apple, ses kontrol tuşları ve Action butonunu tek bir butonla değiştirmeyi planlıyor. Bu yeni butonun, hem ses kontrolü hem de zil sesi gibi diğer işlevler için kullanılabileceği söyleniyor. Şu an için butonun tam olarak nasıl çalışacağına dair net bilgiler yok, ancak Majin Bu bu yeni butonun çok işlevli olabileceğini belirtiyor.

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Apple’ın bu değişikliği 2025 yılındaki lansmanda sunup sunmayacağı henüz belli değil, çünkü şirket benzer prototipler üzerinde daha önce de çalışmalar yapmıştı. Ancak, bu birleşik buton fikri Apple’ın uzun süredir üzerinde durduğu bir tasarım değişikliği olarak öne çıkıyor.

iPhone 17 serisiyle ilgili diğer söylentiler arasında, seriye yeni bir "Slim" modelin katılacağı ve bu modelin Pro modellerle arasındaki performans farkını kapatabileceği bulunuyor. Ayrıca, TSMC'nin 2nm çip üretim sürecini yetiştirmesi durumunda, iPhone 17 modellerinde bu yeni nesil çiplerin kullanılması bekleniyor. 2nm teknolojisi, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir artış sağlayarak, daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yerel olarak çalıştırılmasına olanak tanıyabilir.

Bunun yanı sıra, Pro olmayan modellerin de nihayet 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekran desteğine kavuşacağı, böylece standart 60Hz ekranların iPhone serisinde son bulacağı da gelen diğer iddialar arasında yer alıyor.

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