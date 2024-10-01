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    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modelinde ilginç gelişmeler var

    Samsung’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold Special Edition modeli hakkında ortaya çıkan son bilgiler, teknoloji meraklılarını bir hayli heyecanlandırdı.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli hakkında resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, beklenmedik bir şekilde cihazın sayfası Samsung’un resmi internet sitesinde yer aldı. Ancak, şu ana kadar yalnızca standart Galaxy Z Fold 6’nın özellikleri ve görselleri sergilenmiş durumda. Model numarası da buna işaret ediyor, çünkü SM-F956BAKDINS, normal modelin numarasıyla aynı.

    Bu durum, “Special Edition” modelini farklı kılan özelliklerin hala gizemini koruduğunu gösteriyor. Ancak, dikkat çeken birkaç detay var. İlk olarak, cihazın resmi adı “Galaxy Z Fold 6 Special Edition” olarak belirtiliyor. Önceki sızıntılarda “Galaxy Z Fold (Special Edition)” olacağı öne sürülmüştü, fakat görünen o ki cihaz Samsung’un altıncı nesil katlanabilir telefon serisinin bir parçası olarak konumlandırılmaya devam ediyor.

    İkinci olarak, bu özel sürümün yalnızca Güney Kore ve Çin ile sınırlı olmayacağı konuşuluyor. Samsung’un internet sitesindeki sayfanın varlığı, cihazın daha geniş pazarlara sunulabileceğine dair spekülasyonları artırıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da, ABD ve Avrupa gibi bölgelerde de satışa sunulması olasılığı gündemde.

    Çıkış tarihi de yaklaşmış olabilir. Koreli bir perakendecinin paylaştığı bilgilere göre, ön siparişlerin 18 Ekim 2024'te başlayıp, 24 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. Cihazın teslimatları ise 25 Ekim’de başlayabilir.

    Samsung’un resmi listelemesinde cihazın tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili henüz net bir bilgi yer almasa da sızdırılan görüntüler, arka tarafta standart Fold modeline kıyasla daha büyük bir kamera adası olacağını gösteriyor. Kamera modülü, oval yerine karemsi bir yapıya sahip olacak.

    Cihazın genel tasarımı ise Samsung’un önceki modellerine benzer şekilde görünüyor. Güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafta yer alıyor. Ayrıca, arka panelin fırçalanmış metal bir görünüm kazandığı, ancak bunun metal hissiyatı veren bir cam yüzey olabileceği de belirtiliyor.

    Sızıntılara göre, bu özel sürümde, dış ekranın 6,5 inç, iç ekranın ise 8 inç boyutlarında olacağı söyleniyor. Bu, standart Galaxy Z Fold 6’nın 6,3 inçlik dış ekranı ve 7,6 inçlik iç ekranına göre biraz daha büyük bir ekran sunacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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