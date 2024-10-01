Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modelinde ilginç gelişmeler var

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Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli hakkında resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, beklenmedik bir şekilde cihazın sayfası Samsung’un resmi internet sitesinde yer aldı. Ancak, şu ana kadar yalnızca standart Galaxy Z Fold 6’nın özellikleri ve görselleri sergilenmiş durumda. Model numarası da buna işaret ediyor, çünkü SM-F956BAKDINS, normal modelin numarasıyla aynı.

Bu durum, “Special Edition” modelini farklı kılan özelliklerin hala gizemini koruduğunu gösteriyor. Ancak, dikkat çeken birkaç detay var. İlk olarak, cihazın resmi adı “Galaxy Z Fold 6 Special Edition” olarak belirtiliyor. Önceki sızıntılarda “Galaxy Z Fold (Special Edition)” olacağı öne sürülmüştü, fakat görünen o ki cihaz Samsung’un altıncı nesil katlanabilir telefon serisinin bir parçası olarak konumlandırılmaya devam ediyor.

İkinci olarak, bu özel sürümün yalnızca Güney Kore ve Çin ile sınırlı olmayacağı konuşuluyor. Samsung’un internet sitesindeki sayfanın varlığı, cihazın daha geniş pazarlara sunulabileceğine dair spekülasyonları artırıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da, ABD ve Avrupa gibi bölgelerde de satışa sunulması olasılığı gündemde.

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Çıkış tarihi de yaklaşmış olabilir. Koreli bir perakendecinin paylaştığı bilgilere göre, ön siparişlerin 18 Ekim 2024'te başlayıp, 24 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. Cihazın teslimatları ise 25 Ekim’de başlayabilir.

Samsung’un resmi listelemesinde cihazın tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili henüz net bir bilgi yer almasa da sızdırılan görüntüler, arka tarafta standart Fold modeline kıyasla daha büyük bir kamera adası olacağını gösteriyor. Kamera modülü, oval yerine karemsi bir yapıya sahip olacak.

Cihazın genel tasarımı ise Samsung’un önceki modellerine benzer şekilde görünüyor. Güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafta yer alıyor. Ayrıca, arka panelin fırçalanmış metal bir görünüm kazandığı, ancak bunun metal hissiyatı veren bir cam yüzey olabileceği de belirtiliyor.

Sızıntılara göre, bu özel sürümde, dış ekranın 6,5 inç, iç ekranın ise 8 inç boyutlarında olacağı söyleniyor. Bu, standart Galaxy Z Fold 6’nın 6,3 inçlik dış ekranı ve 7,6 inçlik iç ekranına göre biraz daha büyük bir ekran sunacağını gösteriyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli kendini gösterdi