Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition modelinde ilginç gelişmeler var

Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Fold 6 Special Edition modeli hakkında resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, beklenmedik bir şekilde cihazın sayfası Samsung’un resmi internet sitesinde yer aldı. Ancak, şu ana kadar yalnızca standart Galaxy Z Fold 6’nın özellikleri ve görselleri sergilenmiş durumda. Model numarası da buna işaret ediyor, çünkü SM-F956BAKDINS, normal modelin numarasıyla aynı.
Bu durum, “Special Edition” modelini farklı kılan özelliklerin hala gizemini koruduğunu gösteriyor. Ancak, dikkat çeken birkaç detay var. İlk olarak, cihazın resmi adı “Galaxy Z Fold 6 Special Edition” olarak belirtiliyor. Önceki sızıntılarda “Galaxy Z Fold (Special Edition)” olacağı öne sürülmüştü, fakat görünen o ki cihaz Samsung’un altıncı nesil katlanabilir telefon serisinin bir parçası olarak konumlandırılmaya devam ediyor.
İkinci olarak, bu özel sürümün yalnızca Güney Kore ve Çin ile sınırlı olmayacağı konuşuluyor. Samsung’un internet sitesindeki sayfanın varlığı, cihazın daha geniş pazarlara sunulabileceğine dair spekülasyonları artırıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da, ABD ve Avrupa gibi bölgelerde de satışa sunulması olasılığı gündemde.
Çıkış tarihi de yaklaşmış olabilir. Koreli bir perakendecinin paylaştığı bilgilere göre, ön siparişlerin 18 Ekim 2024'te başlayıp, 24 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. Cihazın teslimatları ise 25 Ekim’de başlayabilir.
Samsung’un resmi listelemesinde cihazın tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili henüz net bir bilgi yer almasa da sızdırılan görüntüler, arka tarafta standart Fold modeline kıyasla daha büyük bir kamera adası olacağını gösteriyor. Kamera modülü, oval yerine karemsi bir yapıya sahip olacak.
Cihazın genel tasarımı ise Samsung’un önceki modellerine benzer şekilde görünüyor. Güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafta yer alıyor. Ayrıca, arka panelin fırçalanmış metal bir görünüm kazandığı, ancak bunun metal hissiyatı veren bir cam yüzey olabileceği de belirtiliyor.
Sızıntılara göre, bu özel sürümde, dış ekranın 6,5 inç, iç ekranın ise 8 inç boyutlarında olacağı söyleniyor. Bu, standart Galaxy Z Fold 6’nın 6,3 inçlik dış ekranı ve 7,6 inçlik iç ekranına göre biraz daha büyük bir ekran sunacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu