iPhone 17 Pro Max koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı

iPhone 17 Pro Max nasıl görünecek?
Sonny Dickson tarafından paylaşılan görüntüler, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in arka yüzeyinde önemli bir revizyona gideceğini doğruluyor. Yeni tasarımda, üçlü kamera sistemi, flaş, mikrofon ve LiDAR sensörü birbirinden ayrılmış durumda. Bu değişim ise, Apple tarafından "kamera şeridi" olarak adlandırılmış olacak.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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