iPhone 17 Pro Max koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 17 serisinde yapacağı tasarım değişiklikleri giderek netleşiyor. Daha önce iPhone 17 Pro modellerinin yatay kamera adasına geçeceği iddia edilmiş, son sızıntılar ise bunu doğrulamıştı. Şimdi ise Apple'ın iPhone 17 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro Max nasıl görünecek?

Sonny Dickson tarafından paylaşılan görüntüler, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in arka yüzeyinde önemli bir revizyona gideceğini doğruluyor. Yeni tasarımda, üçlü kamera sistemi, flaş, mikrofon ve LiDAR sensörü birbirinden ayrılmış durumda. Bu değişim ise, Apple tarafından "kamera şeridi" olarak adlandırılmış olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Apple'ın ikonik üçgen kamera dizilimini koruyor. Ancak arka yüzeyde enlemesine uzanan bir çıkıntılı kamera adası göreceğiz. Bu düzende ise yeni alüminyum ve cam bileşimi bir yapının tercih edileceği belirtiliyor. Üstelik daha az keskin köşeler sayesinde daha rahat bir tutuş sağlamış olacak.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 6 gün önce eklendi

Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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iPhone 17 Pro Max kılıf görüntüsü ortaya çıktı: İşte tasarımı